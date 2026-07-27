La Feria de Muestras regresa con lleno de expositores y nuevos pabellones y fusionará "tradición e innovación": "Será el mayor escaparate de España"

No hay hueco. La Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) abrirá este sábado sus puertas al público en un recinto en el que se darán cita más de 2.200 marcas y 720 expositores, lo cual supone el 100 % del espacio disponible. La inauguración, que tendrá lugar el viernes, contará con la presencia de Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El certamen, que alcanza su 69.ª edición, irá del 1 al 16 de agosto y combinará "tradición e innovación", como reivindicó Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, en la presentación del evento, en el que se estrenará el nuevo pabellón de Caja Rural de Asturias o el reformado del Banco Sabadell Herrero.

"Aquí se debate, se reflexiona, se confrontan ideas y se busca, en definitiva, una Asturias mejor", subrayó Baragaño, que remarcó el objetivo de superar los 748.884 visitantes del pasado año. Habrá más de 200 actos empresariales, sindicales, sociales, culturales, políticos, universitarios, deportivos o de ocio, y no faltarán las instituciones habituales como el Principado de Asturias, los Ayuntamientos de Gijón, Oviedo o Langreo, la Universidad de Oviedo, Unicaja, las Autoridades Portuarias de Gijón o Avilés...

La Cámara de Comercio llevará a cabo en torno a 250 contrataciones para la logística y la atención al público, mientras que los expositores contratan a alrededor de 10.000 personas para el certamen. Félix Baragaño destacó que la Feria de Muestras representa el 0,6 % del PIB de Asturias y concentra el 0,5 % del empleo en la región, principalmente juvenil. Álvaro Alonso, secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, señaló que la feria tiene "el espíritu de ser el mayor escaparate de España" y "un punto de encuentro para la industria, el comercio y los servicios".

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El Principado engalanará su pabellón para conmemorar el aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Asturias, mientras que el Ayuntamiento de Gijón homenajeará a la Universidad Laboral bajo el lema "Laboral: patrimonio, cultura, vida". El Sabadell Herrero dedicará su renovado pabellón a la historia del Reino Astur, mientras que Caja Rural de Asturias apostará por un lugar de encuentro y aprendizaje tomando como referencia un jardín inglés para convertirlo en un jardín asturiano.