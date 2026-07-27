El Festival Aéreo confirma su éxito en su vigésima edición: "Gijón volvió a coronarse como el epicentro de la aviación mundial"

El XX Festival Aéreo Internacional de Gijón cerró este domingo su edición más multitudinaria, con una asistencia que superó las 300.000 personas y un balance que la organización califica de “rotundo éxito”. El director del certamen, Pablo González, destacó que la cita “refrenda el éxito del festival” y aseguró que se trata de “la mayor concentración de público de cualquier evento de Asturias y también de España”.

González puso en valor tanto la respuesta del público como el funcionamiento del dispositivo desplegado durante todo el fin de semana. “Todo ha salido maravillosamente bien”, afirmó, resaltando la coordinación entre Ayuntamiento, aeropuerto, cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencias, Cruz Roja, Protección Civil y el resto de entidades implicadas. También destacó que las nuevas medidas de seguridad y operativas implantadas este año “han tenido un desarrollo ejemplar”.

El director subrayó además la buena acogida de las novedades incorporadas en esta vigésima edición. Las nuevas exhibiciones, la presencia de aeronaves que nunca habían participado en Gijón y el ritmo del programa fueron algunos de los aspectos más valorados por los asistentes. A ello se sumó la meteorología, que finalmente permitió desarrollar tanto los entrenamientos como las exhibiciones previstas pese a las dudas iniciales.

El impacto del festival también se dejó sentir en la economía local. González destacó la elevada ocupación hotelera registrada durante el fin de semana y la llegada de visitantes procedentes de distintos puntos de España y del extranjero, lo que, a su juicio, se tradujo en un notable impulso para la hostelería, el comercio y el conjunto de la economía local.

Una cita consolidada

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, destacó que la vigésima edición estuvo “a la altura de la mejor exhibición aeronáutica del mundo” y subrayó que el Festival Aéreo volvió a consolidarse como una de las grandes citas del verano gijonés. También agradeció el trabajo de la organización, la concejalía de Relaciones Institucionales, las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia, cuyo trabajo permitió que la ciudad volviera a convertirse, señaló, en “el epicentro de la aviación mundial” con “un evento mejorado, dinámico y disfrutable”. “Gijón tiene citas que hacen de ella una ciudad única. El Festival Aéreo demostró este domingo que es una de ellas”, concluyó.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, también hizo un balance muy positivo de la cita. Destacó que el Festival Aéreo es “uno de los hitos de la siempre intensa programación estival de Gijón” y subrayó el “impresionante” aspecto que presentaba la ciudad con más de 300.000 asistentes. Aunque señaló que el margen de crecimiento de la ocupación hotelera en estas fechas es reducido —con datos provisionales del 92,5% el viernes y del 97,5% el sábado—, incidió en el importante impacto para la hostelería y el comercio y en el valor del evento para proyectar la imagen de Gijón como destino capaz de organizar grandes espectáculos durante todo el verano.

Tras alcanzar el mayor registro de asistencia de sus veinte ediciones, la organización ya piensa en el futuro. Pablo González confirmó que los preparativos para el festival del próximo año ya están en marcha y adelantó que el objetivo es seguir incorporando nuevas participaciones y mantener una cita que, a su juicio, ha demostrado que Gijón “es capaz de organizar cualquier gran evento que se proponga”.