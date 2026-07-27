La fosa común de El Sucu, en el cementerio de Ceares, anotado ya como Lugar de Memoria Democrática

El Principado, y en concreto la Consejería de Derechos Ciudadanos, con Ovidio Zapico (IU) al frente, ha avanzado un paso más en el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática de Asturias y eso incluye la selección de nuevos enclaves que consideran de especial relevancia histórica, memorial y simbólica vinculados a la represión franquista, para su reconocimiento institucional para su designación como Lugares de Memorai . Eso incluye la fosa común del cementerio de El Sucu, en Ceares, además del Pozu Fortuna (Mieres) y la fosa común del cementerio de Oviedo.

En el caso de El Sucu, lo que se subraya en la resolución es que este enclave del Cementerio Municipal de Ceares (Gijón/Xixón) fue escenario de fusilamientos durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista y alberga los restos de numerosas víctimas de la represión procedentes de distintos concejos asturianos. "Su declaración contribuirá a preservar la memoria de los hechos allí acontecidos y a fortalecer los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición". "El Sucu es memoria colectiva. Que se incluya en el catálogo favorece a todas las personas de Gijón porque la historia de una ciudad es la suma de la historia de quienes viven, trabajan y desarrollan su vida en esta ciudad", señalaó hace meses el secretario de Memoria y Laicidad de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón, Víctor Valdés, ya que fue su entidad la que promovió el reconocimiento.

El Consejero Ovidio Zapico firmó hace unos días las resoluciones para declararlos como Lugares de Memoria Democrática de Asturias y los procedimientos deberán completar ahora los trámites de información pública, audiencia a las personas interesadas y consulta al Consejo de la Memoria Democrática antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno.

La incoación de los expedientes supone, además, la anotación preventiva de los tres lugares en el Catálogo de Lugares de Memoria Democrática de Asturias y la aplicación de las medidas cautelares previstas en la normativa. De forma genérica, esas medidas incluyen la suspensión de licencias municipales de parcelación, edificación o demolición, así como de los efectos de las ya otorgadas, hasta la resolución definitiva de los procedimientos.

Respecto a los otros dos lugares :

• Pozu Fortuna

La resolución reconoce la especial relevancia histórica, memorial y simbólica del Pozu Fortuna, en el valle del Turón (Mieres), utilizado entre 1937 y 1940 como lugar de desaparición y ocultación de personas víctimas de la represión franquista. El expediente incorpora, además, el amplio respaldo social e institucional a la iniciativa promovida por la asociación Amigos de Mieres y pone en valor la labor desarrollada durante décadas para dignificar este enclave como espacio de recuerdo y homenaje a las víctimas.

• Fosa común del Cementerio de Oviedo/Uviéu

La resolución destaca que la fosa común del cementerio de la capital asturiana constituye el mayor enterramiento colectivo vinculado a la represión derivada del golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. En ella reposan víctimas procedentes de numerosos concejos asturianos y de otras comunidades autónomas, lo que la convierte en un lugar de referencia para la memoria democrática del Principado.