La gran cita con la música dance llega el sábado a Gijón con el icónico festival "Love the 90s"

El Parque Hermanos Castro de Gijón se convertirá este 1 de agosto en el epicentro de la nostalgia. El icónico festival "Love the 90s" aterrizará en Asturias con una superproducción de gran formato. La cita promete un apasionante viaje en el tiempo diseñado para hacer vibrar a la generación del eurodance y el pop, que volverá a revivir aquellos años dorados.

Bajo la enérgica presentación del mítico Fernandisco, la noche se transformará en una gigantesca pista de baile al aire libre. El cartel reúne a las voces internacionales más influyentes de la década. Himnos inmortales como el "What is Love" de Haddaway y el ritmo imbatible de Dr. Alban reavivarán la energía de las discotecas noventeras y serán coreados por los miles de fieles que bailarán sin parar.

Fernandisco / .

Magnetismo y frescura

A ellos se sumará el magnetismo de Alexia, la frescura pop de Whigfield y los rompepistas de Rozalla, Paradisio y Daisy Dee de Technotronic.

Cada uno de ellos recuperará la banda sonora original de millones de vidas.

Rozalla.

El orgullo de la ruta y el fenómeno nacional estará representado por auténticas leyendas. El carismático Chimo Bayo desatará el éxtasis electrónico, mientras que Rebeca y Ku Minerva pondrán a todo el público a corear los estribillos más memorables de una época inolvidable.

Una era irrepetible

No se trata solo de un concierto, sino de una celebración colectiva de una era musical irrepetible .Con un despliegue técnico y de ¡luces de primer nivel, "Love the 90s" promete revivir la magia, los colores y los ritmos de una juventud dorada. Gijón se prepara, sin duda, para una noche de euforia, recuerdos y baile intermitente. El pasado regresa con más fuerza que nunca.

La gran cita con la música dance, el sábado

Fernandisco se convirtió en el presentador de "Del 40 al 1" y logró ser uno de los locutores más populares de la época, lo cual le valió presentar otros programas como "El Gran Musical" con Joaquín Luqui. También presentó la versión televisiva de la lista de éxitos musicales.