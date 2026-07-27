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Una gran plaza pública, luz natural hasta en los quirófanos y 100% eléctrico: las claves de la nueva ampliación de Cabueñes

El remodelado proyecto eleva su coste a 146 millones

La consejería de Salud espera licitar en septiembre y arrancar los 26 meses de obra entre marzo y mayo del año que viene

El diseño del futuro Hospital de Cabueñes en Gijón, en imágenes

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El diseño del futuro Hospital de Cabueñes en Gijón, en imágenes /

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R. Valle

Cabueñes

A algo más de 147 millones de euros se eleva el coste del nuevo proyecto de ampliación del hospital de Cabueñes que la consejera de Salud, Concepción Saavedra, acaba de presentar en el salón de actos del centro hospitalario gijonés. Un proyecto que "en casi nada", recordó la consejera, se parece al que arrancó hace más de dos años y sobre el que hubo una rescisión de contrato tras el retraso acumulado por las constructoras en enero de 2025 que ha acabado en los tribunales. El plan con el nuevo proyecto, avanzado por LA NUEVA ESPAÑA, es que pueda ser licitado el próximo septiembre de cara a iniciar las obras entre marzo y mayo del año que viene. El plazo de ejecución es de 26 meses.

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La propuesta de la UTE conformada por los estudios de arquitectura Pinearg (catalana) y Norniella (asturiana) presenta un "hospital de nueva generación, un hospital de futuro", indicó Albert de Pineda, donde la tecnología tiene un papel fundamental pero también la luz natural –hasta en los quirófanos y sobre todo desde la fachada y los pozos de luz que conectan los módulos de trabajo–; la naturaleza, ya que estará rodeado de zonas verdes y, la descarbonización al presentarse como un hospital 100% eléctrico. "Una novedad en el sector", indicaron los arquitectos en la presentación ante los miembros de la comisión de seguimiento del proyecto.

La presentación del nuevo proyecto de ampliación del Hospital de Cabueñes, en imágenes

La presentación del nuevo proyecto de ampliación del Hospital de Cabueñes, en imágenes

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La presentación del nuevo proyecto de ampliación del Hospital de Cabueñes, en imágenes / Marcos León

Son siete plantas en altura más dos sótanos que se organizan en cuatro módulos conectados entre sí por pozos de luz que garantizan esa iluminación de la que presume el edificio, al tiempo que sirven de zonas de paso. Especial protagonista va a tener una gran plaza pública en la fachada principal de espacio abierto al entorno. A partir de esa gran plaza una entrada cubierta al hospital a través de un vestíbulo que ya deja ver el protagonismo que tendrá la escalera. La fachada principal está marcada por la luz y permitirá, desde las plantas altas, genera miradores con vistas a Gijón y el mar.

En la fachada este un acceso independiente y más privado para la zona de urgencias.

Varias de las plantas no serán accesibles al público. Son plantas llenas de instalaciones: las que se necesiten ahora y espacio para las que se puedan necesitar en el futuro porque la idea es que este sea un hospital "para ahora pero también para el futuro, para Gijón pero para toda Asturias", concretó la consejera. Hay un segundo edificio auxiliar donde estará el motor de ese hospital en cuanto a la generación de energía y gestión de agua.

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Entre las áreas que si serán de uso público un gran bloque quirúrgico con 19 quirófanos. Sin olvidar, espacios de consulta, laboratorios, hospitales de día... La ampliación supone 13.500 metros más de espacio hospitalario, de los que 3.600 se corresponden con una nueva planta sobre la cubierta actual.

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