El mejor perreo del verano, en Gijón

Los amantes del Reggaeton tiene una cita ineludible el próximo viernes, 31 de julio, en el parque Hermanos Castro, de Gijón. El Festival Gijón Life acoge el "I Love Reggaeton", el mayor festival dedicado al reguetón clásico.

El evento reunirá a figuras imprescindibles del género como Alexis & Fido, Ángel y Khriz, Fuego, Wolfine, Dasoul, Danny Romero, Lorna y José de Rico, entre otros, en una jornada pensada para revivir los himnos que marcaron la primera gran época del reguetón y el electrolatino.

Danny Romero.

Con una cuidada puesta en escena y un cartel repleto de artistas que protagonizaron las pistas de baile de los 2000, la cita aspira a convertir Gijón en la capital de la nostalgia urbana durante todo un fin de semana.

Las entradas oficiales están divididas por sectores y comodidades. La entrada general permite el acceso a la zona general del recinto con pista libre, barras de bebida, zonas de restauración (foodtrucks) y aseos.El Front Stage es la zona reservada justo delante del escenario principal para ver a los artistas en primera fila, con accesos, barras y baños independientes para evitar colas. También existe una zoia de movilidad reducida, con entradas adaptadas con espacios accesibles específicos para sillas de ruedas y acompañantes.

Alexis&Fido.

Espectacular despliegue

El festival destaca por su espectacular escenario tecnológico. Contará con un despliegue de pantallas LED de alta definición, efectos de fuego frío, pirotecnia y un potente sistema de sonido diseñado específicamente para la acústica al aire libre del Parque Hermanos Castro.

El espectáculo visual estará sincronizado con las sesiones continuas de los DJ de Dame + Gasolina.

Todo el recinto operará con pulseras inteligentes cashless. Pueden cargarse con dinero (con tarjeta o efectivo) en las taquillas de validación nada más entrar, o de forma online anticipada, para pagar la comida en los puestos y la bebida en las barras de forma rápida.