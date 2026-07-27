El plan del hospital de Cabueñes se reactiva tras más de dos años de parón de las obras en Gijón

Dos años y medio después de la paralización de las obras, en enero de 2025, la consejera de salud del Principado, Concepción Saavedra, presentará hoy lunes, en el salón de actos del Hospital Universitario de Cabueñes, el detalle del proyecto técnico de ampliación de este centro sanitario gijonés, un proyecto con una inversión estimada de 125 millones de euros, pendiente de revisión, y un plazo de ejecución de dos años, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

El Hospital de Cabueñes llegó a iniciar su ampliación, pero la obra quedó paralizada tras las discrepancias entre el Principado y la unión temporal de empresas que había sido adjudicataria de la obra. Hoy se conocerán los pormenores del nuevo proyecto constructivo que permitirá relanzar las obras, del que ya se presentó el pasado mes de marzo su proyecto básico. El complejo sumará una planta más a su estructura ya parcialmente construida, accesos cubiertos, terrazas en altura y dotaciones más amplias a las que inicialmente se habían previsto para los hospitales de día.

El aumento de una planta en el complejo sanitario da respuesta a la demanda que hace tiempo viene haciendo el personal sanitario para garantizar suficiente espacio para servicios como la atención a críticos y los hospitales de día.

La elaboración del proyecto constructivo que hoy se presenta es un avance, pero aún restan pasos para poder reanudar las obras. Por un lado, una revisión técnica del proyecto constructivo, además de la redacción de los pliegos en base a los que se licitarán las obras. Esto último se producirá este mismo año, si se cumplen las previsiones del Principado, aunque los trabajos es previsible que no comiencen hasta 2027, una vez resuelta la adjudicación.

El proyecto primigenio para ampliar Cabueñes, que no llegó a culminarse al haberse paralizado las obras el año pasado, planteaba una inversión de 79 millones de euros. Apenas se certificó una cuarta parte de esa cuantía cuando se rescindió el contrato.

Noticias relacionadas

La reactivación de la obra es urgente ahora para evitar el deterioro de los trabajos que se ejecutaron antes de la paralización, debido a las filtraciones provocadas por el estado inacabado en el que quedaron, además de varios detalles constructivos considerados defectuosos.