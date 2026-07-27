El Principado se prepara para demandar a las constructoras del antiguo contrato de ampliación del Hospital de Cabueñes

Aunque aún hay pendiente un tercer fallo judicial, las dos sentencias a favor que ya acumula la consejería de Salud en la batalla judicial contra las constructoras del anterior contrato de las obras de ampliación del hospital de Cabueñes no solo dan una gran tranquilidad al equipo que lidera Concepción Saavedra de cara a seguir adelante con el proyecto. También allanan el camino para que la administración autonómica demande a las empresas. "Lo estamos preparando por daños y perjuicios. Una vez que salieron las primeras sentencias creemos que es el camino", indicó la consejera tras el acto de presentación del nuevo proyecto.

El Principado decidía en enero de 2025 rescindir de manera unilateral el contrato con la UTE formada por FCC y Los Álamos, que reclamaban para seguir un modificado de obras de más de 20 millones sobre una adjudicación de 79. En el momento de la resolución solo se había certificado un 25% de unas obras que se habían adjudicado en junio de 2022 y tenían que estar terminadas en mayo de 2025. Algo imposible.

Las constructoras llevaron al Principado a los tribunales, que ya cosechó dos sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Una avalando la decisión de la consejería de paralizar la obra y otra la penalidad de 2,6 millones que se le impuso por incumplir plazos.

"Los tribunales nos han dado la razón en dos sentencias avalando nuestra decisión y el dictamen del Consejo Consultivo. Esto nos da cierta seguridad", explicó Saavedra a los participantes en la comisión de seguimiento, que da cabida a representantes del ámbito sanitario pero también al movimiento vecinal gijonés y a representantes de los distintos partidos de la Corporación gijonesa. En la cita en Cabueñes, y en representación del gobierno local, estaban la Vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega y los concejales de Hacienda e Infraestructuras, los foristas María Mitre y Gilberto Villoria.

Una cesión municipal de una finca

Tres ediles que forman parte de la Junta de Gobierno que hoy dará el visto bueno a una cesión gratuita de terrenos al Principado con destino a la ampliación del hospital de Cabueñes.

La cesión hace referencia a la finca Peñas de Matafariña, que el Ayuntamiento adquirió mediante permute a la Fundación Siloé en mayo de 2023. Son poco más de 5.000 metros cuadrados con una valoración económica de unos 700.000 euros. Al margen está el convenio firmado por el Ayuntamiento con Quirón del que cuelgan otras fincas a ceder al Principado para la obra del hospital de Cabueñes.