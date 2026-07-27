La renovación de abonos de la feria taurina de Gijón arranca con colas: "Da mucha riqueza cultural"

Gijón tiene ganas de toros y la Feria de Begoña ya empieza a respirarse en El Bibio. Las taquillas de la plaza de toros recibieron este lunes a los primeros aficionados que quisieron renovar sus abonos desde primera ahora para disfrutar de una cita que volverá a reunir en Gijón a algunas de las principales figuras de la tauromaquia. "Llevo viniendo toda la vida", afirmó Silvia Quintas, que espera con especial interés la presencia de José María Manzanares, "porque es una figura". Esta aficionada, madrugadora, aprovechó para reivindicar el papel de las novilladas dentro de la feria. "Son magníficas. Aquí ha habido muchos novilleros que luego destacaron en toda España", señaló.

Entre los aficionados también hay quienes recorren cientos de kilómetros cada temporada para seguir los festejos, es el caso de Manuel Valledor, vecino de Oviedo, aficionado desde 1981 y abonado en Gijón desde 2001. "Con cuatro años veía los toros como si fueran dibujos animados", recordó frente a las puertas de El Bibio, su calendario taurino le lleva cada año por plazas como Madrid, León, Santander, Bilbao, Valladolid o Zaragoza. Reconoció que le habría gustado ver anunciados a toreros a Borja Jiménez y David de Miranda, pero "con buenos toros siempre se pueden hacer buenas corridas", afirmó en relación a las ganaderías, especialmente a La Quinta. "Creo que esa ganadería puede dar buenas cosas", concluyó.

Porque las ganaderías también ocupan buena parte de las conversaciones entre quienes renuevan el abono. Manuel Fernández no dudó en señalar a La Quinta y Núñez del Cuvillo como dos de las que más interés le despiertan y tiene marcadas dos fechas en el calendario: el día 15, con Morante de la Puebla, José María Manzanares y Aguado, y el 16, con Alejandor Talavante, Juan Ortega y Roca Rey. En su opinión, la afición sigue muy presente. "Hay mucha afición entre la gente joven. Mientras más prohíban, más va a venir la gente", sostuvo en relación a la polémica generada en torno a la posible prohibición de acceso a los menores de edad. Además, destacó la repercusión que la feria tiene para la ciudad. "Da mucha riqueza cultural a Gijón y a España y también mucho trabajo, tanto en las plazas como en las dehesas", añadió.

En esa misma línea se mostraba Adán Pérez, presidente de la Asociación Juvenil Taurina Asturiana, quien aseguró que la tauromaquia es "su pasión", defendió que "los padres tienen derecho a llevar a sus hijos donde quieran" y pidió el mismo respeto para quienes disfrutan de la tauromaquia que el que él muestra hacia quienes no comparten esa afición. Lleva tres años acudiendo de forma habitual a la feria, tras una primera visita en 2019, y considera que el atractivo va mucho más allá de lo que ocurre en el ruedo. "Es el mundo en torno al toro: unión, cultura, respeto y familia", explicó. Pérez espera con especial ilusión la actuación de Morante de la Puebla, su torero favorito, aunque tampoco quiere perderse las novilladas. "Tengo muchas ganas de ver a los novilleros. Seguro que dan un gran espectáculo", afirmó.

Con las primeras renovaciones ya en marcha, la Feria de Begoña empieza a calentar motores entre quienes, un año más, no quieren perder su cita con El Bibio. La renovación continuará hasta el próximo día 30 de julio. La venta de nuevos abonos será los días 31 de julio y 1 de agosto. A partir del 3 de agosto comenzará la venta de entradas sueltas. Los horarios de taquilla son 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas de lunes a viernes. Los sábados, solo en horario de mañana. Domingos, cerrado.