Visitas a pie de calle y control del agua para identificar locales vacíos en Gijón

Una ronda de visitas a pie de calle a las ubicaciones ya encontradas y el cotejo de los datos de consumo de agua que tiene la Empresa Municipal de Aguas (EMA) son dos de las vías a las que se ha recurrido para validar la información que se ha estado recopilando de cara a elaborar un censo de locales comerciales vacíos en la ciudad.

La elaboración de ese censo es una de las medidas fijadas en el Plan Local de Orientación Comercial (PLOC) y en su ejecución están comprometidos tanto el Ayuntamiento, a través de Gijón Impulsa, como la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias. Para su elaboración también se ha trabajado con información referida al impuesto de actividades económicas (IAE) y las distintas licencias que dan los servicios municipales. Con ello, se espera tener una radiografía más aproximada de los locales vacíos.

Ahora mismo el proceso se centra en el mapeo de los locales que se entienden vacíos y luego tocará poner toda esa información negro sobre blanco en un registro, con su distribución por zonas. Siempre teniendo en cuenta que el cierre y apertura de negocios comerciales es algo tan cambiante que ningún censo llegará a estar actualizado con total rigor nunca. Y que lo que se registran son espacios de titularidad privada. El trabajo arrancó por la denominada zona de gran afluencia turística para seguir por los ejes comerciales con la intención de alcanzar a toda la ciudad.

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"Gijón compra y vuelve"

El reto no es alcanzar un número o tener una foto fija en un momento concreto de la realidad de los comercios sin uso. El objetivo es tener una información a partir de la que se pueda construir un proyecto. Desde la Unión de Comerciantes se tiene en mente la posibilidad de cruzar los datos del nuevo censo con la que ya se tienen de otros estudios –uno de los más recientes es el elaborado sobre el programa "Gijón compra y vuelve" de 2025– y que están más centrados en cuestiones de demanda y oferta o de presencia por zonas de los distintos sectores comerciales. Ese cruce de datos permitiría llegar a conclusiones a partir de las que orientar a emprendedores que quieran abrir un negocio. Pero esa base de datos también podría ponerse a disposición de profesionales inmobiliarios para que trabajen en su venta o arrendamiento.