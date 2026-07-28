De 1 euro para el gimnasio de calistenia a 30 del campus del mar: los nuevos precios para las actividades deportivas en Gijón

La congelación es la regla general que ha fijado el gobierno local de cara a diseñar la propuesta fiscal municipal de 2027. Un año marcado por la nueva cita con las urnas de cara a renovar a Corporación. Una congelación que no supone dejar todo tal y como está al 100% . A votación de la junta rectora lleva este jueves el concejal Jorge Pañeda las propuestas de cambio en las ordenanzas que rigen los precios públicos del Patronato Deportivo Municipal. Son pequeños ajustes sin un gran impacto económico para las arcas de la entidad pero que afectan a tres de las cuatro ordenanzas que maneja este organismo autónomo del Ayuntamiento por cuyas instalaciones pasan miles de personas al año.

Uno de los cambios más visibles es la incorporación, como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, de la tarifa de abonado Gijón Deporte Social que sustituye, aunque manteniendo sus precios, a la tarifa por razones sociales en el acceso a los cursos, actividades, escuelas deportivas, campus y campamentos y al hasta ahora abono de deporte bonificado en el uso de instalaciones.

Para tener la condición de abonado de Gijón Deporte Social hay que acreditar estar en alguna de estas circunstancias: percibir un subsidio no contributivo de desempleo, la renta activa de inserción, pensión no contributiva o del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, salario social o ingreso mínimo vital, ayuda a familias de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, ser beneficiario de beca comedor o ser deportista catalogado con la condición de deportista ADO, alto nivel o alto rendimiento.

Un año improrrogable

Esa condición es por un periodo improrrogable de un año y el precio reducido se limita a una única actividad por cada uno de los siguientes programas: escuelas deportivas, mantenimiento físico de adultos, cursos de iniciación deportiva, natación y actividades acuáticas y vacaciones deportivas. Los precios por sesión y alumno en los cursos están por debajo del euro y en campamentos el más caro es de 2,21 euros. El precio en la escuela deportiva se queda en 2,50 euros para estos abonados.

Pero hay más cambios. En lo que tiene que ver con cursos y actividades se crean nuevos precios públicos para la denominada pequeferia (jornada de 5 horas por 2 euros ), salvamento y socorrismo (sesión de 2 horas por 15 euros), y taller de surf, skate y biología (sesión de 4 horas por 43 euros). Todos estos precios en tarifa normal que se ven reducidos en las tarifas para abonados.

Usuarios de un campo de golf. / M. L.

Otros datos a tener en cuenta para los usuarios es que el precio público de Aqua cuento y gymkana acuática pasa a denominarse Aqua cuento, talleres acuáticos y gymkana acuática y se suprime el epígrafe de actividad combinada desde 70 años (que incluye dos días de gimnasia más 3 días de natación) al considerar que ya están contemplados los precios para cada actividad por separado.

Hay dos novedades en el aparcado de campus. El campus del mar y el campus de raqueta, ambos en jornada de cinco horas y media y con un precio de, respectivamente, 30 y 20 euros.

El Palacio de Deportes por 2.500 euros al día

También hay nuevos precios públicos por utilización de instalaciones deportivas. A saber: uso de pista para el 3x3 de baloncesto por una hora por 5,25 euros y una hora para hockey patines en el patinódromo de Moreda por 21 euros. Además se concreta en 2.500 el precio del Palacio de Deportes por día de apertura para espectáculo deportivo y el alquiler de dos horas de la pista de calentamiento de hípica tendrá un precio de 30 euros.

También se fija un nuevo precio público de entrada a gimnasio de calistenia y crosstraining por 1 euro en tarifa normal. En lo que tiene que ver con los campos de golf la novedad son los 2 euros de la tarjeta de la máquina expendedora de bolas en la cancha de prácticas de los abonados en la segunda y sucesivas emisiones.