Un año más de servicio de ayuda a domicilio por 12,2 millones y 1,2 millones en convenios con entidades sociales

El edil popular Guzmán Pendás, presidente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, no tuvo problemas en sacar adelante la decena de asuntos presentados a la consideración, y los votos, de los miembros de la junta rectora del organismo y que dan soporte a modificaciones del presupuesto de este año, cambios en las ordenanzas fiscales que regirán en 2027, convenios con entidades del tercer sector y contratos. "Cada uno de los acuerdos aprobados hoy responde a un mismo objetivo: reforzar la red de protección social de Gijón y garantizar que ninguna persona quede atrás por falta de recursos o de apoyo", defendió Pendás.

En el capítulo de decisiones sobre contratos se incluye la aprobación de prorrogar por un año, del próximo 1 de septiembre al 31 de agosto de 2027, el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que el Ayuntamiento tiene con la firma Arquisocial desde 2024. El coste total de la prórroga es de 12,2 millones. El acuerdo aprobado autoriza los 4 millones que se corresponde al actual ejercicio y deja comprometidos los 8,1 millones del próximo año. Contra esta prórroga votó Podemos.

También se dio luz verde, con un gasto estimado total de unos 454.000 euros a la contratación del servicio de impartición de cursos dirigidos a personas adultas con discapacidad intelectual usuarias del programa municipal SEMPAE.

Importancia tiene el paquete de acuerdos destinados a formalizar nuevos convenios de colaboración con Cáritas Diocesana, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Mujeres y la Asociación Gijonesa de Caridad (Cocina Económica) para que puedan seguir adelante con sus proyectos. La propuesta de aprobación de cada convenio conlleva la autorización del gasto para este año que es, respectivamente, de 129.00, 90.000, 114.000 y 915.000 euros. Esta última cifra, la más cuantiosa, se distribuye en tres partidas que tienen que ver con tres actividades de la Asociación Gijonesa de Caridad. Así a sufragar el servicio de comedor social van 733.700 euros municipales, a los que se suman 70.700 para el módulo de alojamiento temporal y 110.600 para la residencia de media estancia.

Guzmán Pendás, en el centro, minutos antes de iniciarse la reunión de la junta rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. / Lne

Además, la Fundación dio luz verde a dos modificaciones presupuestarias que suman unos 654.000 euros. La cuantía más importante es la de 500.000 euros que se van a incrementar las ayudas económicas de inclusión social pero también hay dinero para el refuerzo del programa "housing first" que ofrece un acceso directo a una vivienda permanente junto con un acompañamiento social especializado para personas sin hogar de larga duración, la elaboración del nuevo Plan Municipal de Personas Mayores, mejoras en los centros municipales de mayores, inversiones en equipamientos y "la adaptación de distintos créditos para garantizar el correcto funcionamiento de la Fundación y atender nuevas necesidades organizativas y de personal".

Por último, la Junta Rectora aprobó la modificación de la ordenanza reguladora del precio público de las actividades culturales, educativas y de ocio dirigidas a niños y jóvenes con capacidades diversas. Un ajuste para incorporar a quien recibe el ingreso mínimo vital al listado de beneficiarios de precios reducidos en las actividades de ocio que la Fundación tiene para niños, niñas y jóvenes con capacidades diversas.

"Seguimos consolidando unos servicios sociales cada vez más fuertes, con más recursos, mayor estabilidad en los programas y una estrecha colaboración con las entidades sociales que desarrollan un trabajo imprescindible en nuestra ciudad. Nuestra prioridad es ofrecer respuestas eficaces a quienes más lo necesitan y hacerlo desde la planificación, la estabilidad y el compromiso con las personas", concretó Pendás.