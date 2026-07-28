El Arco Atlántico comienza sus jornadas gastronómicas con el bonito como protagonista: "No hay nada más atlántico que el del norte"

Los Jardines de la Reina acogieron el primero de los talleres y catas gastronómicas del festival Arco Atlántico, una propuesta centrada en el bonito del norte que confirmó el interés del público. Las veinte plazas disponibles se agotaron apenas un minuto después de abrirse las inscripciones, a las seis de la tarde, según explica Aitor Martínez, director de la Fundación Municipal de Cultura y responsable de la organización del evento cada día pondrá el foco sobre un producto de la gastronomía atlántica como la sidra, el vino o el pan.

El encargado de los fogones fue cocinero Alejandro Galán, del restaurante El Borne, quien propuso dos maneras muy distintas de acercarse al bonito. Por un lado, un tartar y por otro, un rollo de bonito, elaboraciones muy diferentes que los asistentes pudieron degustar junto a una sidra de mesa.

La sesión sirvió para reivindicar el vínculo histórico entre Gijón y el bonito del norte. En palabras de Vicente Fernández, de la empresa Nortegráfico "no hay nada más atlántico que el bonito del norte". A su juicio, el rollo de bonito es una receta propia de las villas marineras asturianas y apenas tiene presencia fuera de la región, mientras que el tartar representa una forma más actual de disfrutar un producto que tradicionalmente se consumía en ventresca o en tacos.

Fernández quiso recordar que Gijón ha construido una identidad propia alrededor de este pescado. "Probablemente, sea la ciudad con mayor consumo de bonito por habitante", aseguró. Y también lamentó que la gastronomía marinera haya quedado en un segundo plano frente a platos como el cachopo o la fabada. "Antes la ciudad olía a pescado", recordó. Evocó la antigua pescadería como un espacio dedicado exclusivamente al pescado y apuntó que en apenas mes y medio se han vendido cerca de 800.000 kilos de bonito en la ciudad. La marca Gijón Bonito, añadió, pretende precisamente recuperar esa tradición y convertirla en una seña de identidad de la ciudad.

Entre los asistentes al show cooking estaban Covadonga Russo y Milan Knapp, natural de la República Checa lleva años visitando Asturias y ha convertido la sidra en una costumbre. "Me encanta la sidra, la comida y la gente", resumía. Knapp afirmo que "repetiría" con el rollo de bonito, atraído por "el sabor fuerte y la salsa" y también explicó las dificultades existentes en su país para encontrar sidra asturiana. "Solo se puede encontrar sidra de mesa a un precio que ronda los 13 euros por botella", afirmó. El verano pasado decidió resolver el problema al regresar a su país con seis cajas cargadas en el maletero. Sin embargo, este año, con menos espacio para transportar botellas, ya tiene decidido cuál será su siguiente recuerdo gastronómico. "Quiero llevarme chorizo para preparar un buen chorizo a la sidra", aseguró, cerrando así un viaje de ida y vuelta que bien podría resumir la labor del Arcu Atlánticu tendiendo puentes entre las diferentes culturas alrededor de una mesa.