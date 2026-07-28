Asturias celebra sus 40 años en Lorient con una delegación de 150 artistas

El Festival Intercéltico de Lorient, uno de los principales encuentros internacionales dedicados a las culturas celtas, reunirá en su 55.ª edición durante diez días, del 31 de julio al 9 de agosto, a artistas y representantes de distintos territorios de Europa y América en una programación que incluye conciertos, desfiles, exposiciones y actividades culturales. En esta convocatoria, Asturias celebra cuatro décadas de presencia institucional en el certamen, iniciada en 1986, con una delegación de 150 artistas y más de una quincena de propuestas artísticas muy diversas.

La presentación de la delegación tuvo lugar este lunes en Laboral Ciudad de la Cultura, con la participación de la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, y del delegado del festival en Asturias, Iñaki Sánchez Santianes. La representación asturiana incorporará este año varias novedades.

Por primera vez, los ganadores del Premiu Nacional d’Asturianada La Busdonga viajarán a Lorient para representar la canción asturiana y promocionar internacionalmente la tonada. También participará La Tarabica, la banda de gaitas del Centro Asturiano de Guadarrama, en la primera representación de la diáspora asturiana en el festival.

"La pluridisciplinariedad va a estar muy presente representando la riqueza de nuestra cultura", destacó Vanessa Gutiérrez, quien subrayó que la música de raíz y la cultura tradicional "empapan todas las manifestaciones artísticas, todos los estilos y a todas las edades".

Una delegación más joven, diversa y asturiana que nunca

Por su parte, Iñaki Sánchez Santianes puso en valor la evolución de la presencia asturiana en el festival. "Ya no somos la hermana pobre, ya no somos el país pequeñito. Somos un país con una potencia enorme", afirmó.

El delegado también destacó el crecimiento de la representación, que ha pasado de 80 integrantes, cuando él asumió el cargo hace quince años, a los 150 de esta edición. Además, incidió en la importancia de incorporar a jóvenes y mujeres para garantizar el relevo generacional y el futuro de la música y la cultura asturianas.

"Lo importante es que tenemos a los mayores gaiteros de Asturias en Lorient", resumió Santianes al referirse a la participación asturiana en el Trofeo MacCrimmon. Diego Lobo Tuñón, Pelayo Cordero, Pelayo Suárez y Nel Cortizo competirán en el certamen internacional. El primero de ellos impartirá, además, una clase magistral, mientras que Francisco López Delgado y Eduardo Llosa formarán parte del jurado.

Un momento de la presentación, con Vanessa Gutiérrez e Iñaki Santianes. / Luisma Murias

La delegación asturiana contará también con representación en el Interceltic Music Camp, donde Julio Rodríguez participará en la especialidad de buzuki y Celia Nieto en la de violín.

La canción asturiana viajará a Lorient de la mano de Alicia Villanueva Megido, Esteban Verdeja Martínez y Néstor Díaz González, ganadores del II Premiu Nacional d’Asturianada Obdulia Álvarez La Busdonga, que este año se incorporan por primera vez a la delegación oficial, fruto de la colaboración entre el Gobierno de Asturias y la organización del festival para impulsar la promoción internacional de la tonada.

La delegación asturiana también llevará a Lorient la película "Muyeres" y la exposición "Apuntes desde Bretaña: pintores españoles en el Finisterre francés".

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La edición de este año, dedicada a Cornualles bajo el lema "Cornualles, nel corazón d’el mar célticu", reunirá a representantes de los territorios celtas de Europa y América en un amplio programa de conciertos, desfiles, exposiciones, encuentros culturales y actividades formativas.