Gijón reparte 170.000 euros entre 41 entidades vecinales para fiestas populares en barrios y parroquias

A 169.996 euros se eleva el monto total de las subvenciones a 41 asociaciones vecinales y otras entidades sin ánimo de lucro organizadoras de fiestas en barrios y parroquias a las que ha dado luz verde la Junta de Gobierno en su reunión ordinaria de esta semana. Las entidades habían solicitado ayudas por un importe conjunto de 176.170 euros, por lo que la resolución permite atender más del 96 % del total solicitado.

Entre los criterios de valoración de la convocatoria se ha primado el grado de implicación directa de las asociaciones y del vecindario en la organización y desarrollo de las actividades «reforzando el carácter participativo y comunitario de estas celebraciones», se explica desde el Ayuntamiento. La mayor parte de las ayudas son de 4.500 euros.

Desde el área de Promoción Empresarial y Turística de Gijón se impulsó la aprobación de la convocatoria 2026 de subvenciones al Ecosistema de Desarrollo Empresarial del Municipio de Gijón, por un importe total de 141.610,05 euros. En esta edición se han aprobado 10 de los 14 proyectos presentados.

También se dio luz verde a una cesión de suelo al Principado que se usará en las obras de ampliación del hospital de Cabueñes.La cesión hace referencia a la finca Peñas de Matafariña, que el Ayuntamiento adquirió mediante permute a la Fundación Siloé en mayo de 2023.

Son poco más de 5.000 metros cuadrados con una valoración económica de unos 700.000 euros. Al margen está el convenio firmado por el Ayuntamiento con Quirón del que cuelgan otras fincas a ceder al Principado para la obra del hospital de Cabueñes.