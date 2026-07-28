El campus de Gijón, pendiente del plan del Gobierno para impulsar alojamientos universitarios asequibles

La crisis inmobiliaria que sufre todo el país hace años que se ceba en los universitarios desplazados de sus casas por estudios. De esas necesidades de vivienda se habló hace solo unos días en el Palacio de la Moncloa, en la reunión entre el presidente de España, Pedro Sánchez, los integrantes de la nueva Junta Rectora de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE).

La junta, presidida por Julián Garde López-Brea, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), y de la que forma parte Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, puso sobre la mesa de Moncloa esa problemática, a la que hoy se dará una primera contestación en el Consejo de Ministros.

Los rectores de la Conferencia nacional, con Villaverde en la última fila -segundo por la izquierda- con Pedro Sánchez y la Ministra Diana Morat. / .

Porque el Gobierno de España va a destinar 45 millones para la promoción de alojamientos universitarios asequibles en colaboración con varias universidades públicas españolas. Y el campus de Gijón va a estar muy pendiente de si esas ayudas llegan a la largamente demandada residencia de estudiantes, ahora planeada junto a la explanada de Marina Civil.

Según fuentes del Ministerio de Vivienda, el Consejo de Ministro dará hoy mismo trámite urgente para la concesión de esas ayudas, que se plantean mediante subvenciones directas. Las ayudas se sustentan en un protocolo firmado en octubre de 2024 entre los Ministerios de Vivienda, Ciencia y Universidades y Economía, al que siguieron diversas reuniones con la CRUE y las universidades públicas para explorar qué proyectos encajarían para verse beneficiados, con la premisa de que ya estuvieran en cierta medida encarrilados. En esos trabajos ya se habrían identificado los proyectos más viables, que serán los que recibirán fondos de forma directa.

En total, se estima que en esta anualidad van a ser entre cinco y diez universidades las que se verán beneficiadas de las subvenciones, "pero no está todo cerrado", explicaron desde el Ministerio.

Portavoces de la Universidad de Oviedo eludieron concretar ayer si la residencia gijonesa puede ser de las beneficiadas, ya que sí ha sido uno de los proyectos que aspiraban a esa colaboración.

La intención de la Universidad de Oviedo, expresada por su Rector hace meses, era licitar la construcción y explotación del complejo universitario durante este 2026. Pero depende de la aprobación de un plan especial y supone alguna variación en el Plan General de Ordenación (PGO).

Villaverde informó también que se iba a trabajar en paralelo en los pliegos del proyecto para que "en el momento que se apruebe el plan especial, lanzar a la mayor brevedad posible la licitación". El plan previsto es el de configurar la residencia como un hotel de tres estrellas con unas 350 camas, con 100 habitaciones dobles y otras 150 individuales. La pretensión es que opere como residencia en el curso lectivo y como hotel durante los meses festivos.