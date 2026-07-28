Carmen Moreno lanza su campaña online para las primarias del PSOE bajo el lema "Gijón merece más"
La aspirante a liderar a los socialistas gijoneses presenta una web para recoger propuestas de la militancia y la ciudadanía y contrapone su proyecto al del gobierno de Foro
La aspirante a encabezar la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Gijón Carmen Moreno presentó este martes la parte online de su campaña para las primarias socialistas de septiembre. Bajo el lema "Gijón merece más", dio a conocer una página web con la que pretende mantener un contacto directo con la militancia y abrir un canal de participación para la ciudadanía durante los meses previos a la elección interna.
Moreno explicó que la plataforma nace con el objetivo de complementar las reuniones presenciales y los encuentros que está manteniendo durante el verano. "Mi candidatura se basa en escuchar e ilusionar", señaló, recordando que el PSOE gijonés cuenta con 1.252 militantes, para quienes la web servirá como un espacio "rápido, cómodo y seguro" desde el que trasladar propuestas e inquietudes.
La candidata articuló su proyecto alrededor de diez grandes ejes, entre ellos el acceso a la vivienda pública, una movilidad "más ágil, segura y barata", la limpieza de los barrios, el impulso a los servicios públicos, el deporte de base, la cultura y una mayor transparencia en la gestión municipal. "Mi objetivo no es ganar unas elecciones, mi objetivo es gobernar", afirmó, insistiendo en que quiere "hacer menos ruido y resolver los problemas reales de la gente".
Moreno también destacó que su candidatura tiene un carácter "estrictamente local" y aseguró que su único objetivo político es Gijón. En este sentido, avanzó que la página irá incorporando las propuestas que reciba de la militancia y de los vecinos para dar forma al programa con el que concurrirá a las primarias, cuyo proceso de recogida de avales comenzará en septiembre.
Críticas al gobierno local
Durante la comparecencia, Moreno endureció el tono contra el gobierno local que lidera la forista Carmen Moriyón a raíz del cese del expresidente de Divertia, Oliver Suárez. La aspirante socialista rechazó que el origen del caso fuese un simple "error administrativo" y sostuvo que, si un responsable público "no sabe cuáles son sus competencias", el problema es de gestión. Además, se preguntó "qué pasó con los controles" desde septiembre de 2025, cuando se produjo la contratación cuestionada, y responsabilizó no solo al entonces presidente de la sociedad municipal, sino también al concejal del área y al propio gobierno local por no haber detectado antes la situación.
Moreno calificó el relevo de Oliver Suárez como "una operación de maquillaje muy cinematográfica" y aseguró que responde a un intento de desviar la atención del fondo del asunto. También cargó contra la gestión del Ejecutivo municipal, al que acusó de gobernar con "ruido, inseguridades y rectificaciones".
Sobre la alcaldesa, afirmó que mantiene con ella "una contienda amable, pero contundente". Reconoció que ambas conservan una relación "educada" desde hace años, pero defendió que representan modelos de ciudad completamente distintos. "No comparto su modelo de política ni su modelo de ciudad; es más, creo que no tiene un modelo de ciudad", afirmó, antes de concluir que su proyecto pretende ofrecer una alternativa centrada en la gestión y en la resolución de los problemas cotidianos de los gijoneses.
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