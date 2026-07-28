El catálogo de Caleidoscopio amplía la vida de la exposición con el trabajo investigador de estudiantes de la Universidad de Oviedo
El Museo Casa Natal de Jovellanos presenta la publicación digital de la exposición sobre la representación de las mujeres enriquecida con nuevas investigaciones
María Velasco
El Museo Casa Natal Jovellanos acogió este martes la presentación del catálogo digital de "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección del museo Casa Natal de Jovellanos", una publicación que da continuidad a la exposición celebrada el año pasado y que incorpora nuevas investigaciones realizadas por estudiantes del Máster en Estudios avanzados en Historia del Arte, en la Universidad de Oviedo.
La concejala de Cultura, la forista Montserrat López Moro, destacó que el proyecto supone "un firme compromiso del Museo en la relectura de sus colecciones" desde perspectivas actuales e igualitarias. Por su parte, el director del museo, Saturnino Noval, subrayó la importancia de convertir la exposición en una publicación y anunció que, además de la versión digital, contará con una edición impresa.
La comisaria y coordinadora de la edición, Renata Ribeiro, puso el foco más bien en la labor del alumnado, que amplió la investigación realizada para la exposición mediante nuevas referencias bibliográficas y enfoques vinculados a los estudios de género y otros campos de investigación. "Las exposiciones sin catálogo, con el paso del tiempo, dejan de existir", afirmó, defendiendo además el acceso libre y digital que tiene esta publicación.
Algunos de los estudiantes que estuvieron en el museo compartieron su experiencia durante la presentación. Mario Mejuto destacó que "analizar las obras desde nuevas perspectivas permite dar luz nueva a artistas menos conocidos y acercarlos al público actual", mientras que Cristian Roldán valoró que el catálogo sea de libre acceso porque "cualquier persona puede adentrarse en la exposición".
El catálogo mantiene las cuatro secciones de la exposición -Entre ellas, Otras, Nosotras y Yo- y propone nuevas formas de interpretar la representación de las mujeres en la colección del museo. La muestra editada por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón con la colaboración del Grupo de Investigación EsArt de la Universidad de Oviedo, se convierte así en una herramienta que preserva la esencia de la exposición y amplía sus posibilidades de difusión, invitando a revisar la colección del museo desde nuevas perspectivas críticas sobre la representación de las mujeres.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un conductor de 89 años que circulaba en sentido contrario al chocar con otro coche en Gijón
- Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón
- Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
- El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
- Ignacio Robles, hostelero: 'El Grupo Tonada reabrirá el Banús como bar tienda y manteniendo el nombre, que es algo que me encanta
- Veinte años mirando al cielo: esta es la programación del Festival Aéreo
- Susto en Gijón: rescatan a una persona mayor que se desorientó y se subió al tejado de un noveno
- Entran por la ventana a una vivienda de Gijón para salvar a una mujer de 92 años que llevaba tres días tirada en el suelo