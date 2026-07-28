El catálogo de Caleidoscopio amplía la vida de la exposición con el trabajo investigador de estudiantes de la Universidad de Oviedo

El Museo Casa Natal Jovellanos acogió este martes la presentación del catálogo digital de "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección del museo Casa Natal de Jovellanos", una publicación que da continuidad a la exposición celebrada el año pasado y que incorpora nuevas investigaciones realizadas por estudiantes del Máster en Estudios avanzados en Historia del Arte, en la Universidad de Oviedo.

La concejala de Cultura, la forista Montserrat López Moro, destacó que el proyecto supone "un firme compromiso del Museo en la relectura de sus colecciones" desde perspectivas actuales e igualitarias. Por su parte, el director del museo, Saturnino Noval, subrayó la importancia de convertir la exposición en una publicación y anunció que, además de la versión digital, contará con una edición impresa.

La comisaria y coordinadora de la edición, Renata Ribeiro, puso el foco más bien en la labor del alumnado, que amplió la investigación realizada para la exposición mediante nuevas referencias bibliográficas y enfoques vinculados a los estudios de género y otros campos de investigación. "Las exposiciones sin catálogo, con el paso del tiempo, dejan de existir", afirmó, defendiendo además el acceso libre y digital que tiene esta publicación.

Algunos de los estudiantes que estuvieron en el museo compartieron su experiencia durante la presentación. Mario Mejuto destacó que "analizar las obras desde nuevas perspectivas permite dar luz nueva a artistas menos conocidos y acercarlos al público actual", mientras que Cristian Roldán valoró que el catálogo sea de libre acceso porque "cualquier persona puede adentrarse en la exposición".

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El catálogo mantiene las cuatro secciones de la exposición -Entre ellas, Otras, Nosotras y Yo- y propone nuevas formas de interpretar la representación de las mujeres en la colección del museo. La muestra editada por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón con la colaboración del Grupo de Investigación EsArt de la Universidad de Oviedo, se convierte así en una herramienta que preserva la esencia de la exposición y amplía sus posibilidades de difusión, invitando a revisar la colección del museo desde nuevas perspectivas críticas sobre la representación de las mujeres.