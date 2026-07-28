“La cusine de macousine”, la cita teatral en clave de comedia y melodrama culinario ya se disfruta en Gijón con "La Cubana"

"La Cubana" está de vuelta en Gijón. Y llega haciendo lo que mejor sabe hacer: convertir cualquier espacio en un escenario. La compañía catalana presentó en plena calle, a las puertas del Teatro Jovellanos "La cuisine de ma cousine", la comedia gastronómica con la que volverá a encontrarse con el público gijonés desde mañana miércoles, día 29, hasta el 9 de agosto. La cita sirvió además como presentación pública de Jesús Martínez Salvador como nuevo presidente de Divertia, apenas unos días después de asumir el cargo tras la reciente reorganización del organismo municipal derivada del cese de Oliver Suárez.

Martínez Salvador dio la bienvenida a la compañía destacando el vínculo entre la propuesta teatral y uno de los principales atractivos de la ciudad. "La cuisine de ma cousine está relacionada con la gastronomía, una de las cosas que más valora la gente que nos visita", afirmó. También recordó que "La Cubana siempre ha tenido un gran feeling con el público gijonés" y aseguró sentirse "muy feliz de acoger a La Cubana en Gijón".

El director de la compañía, Jordi Milán, devolvió los elogios. "No por peloteo, sino porque es verdad, nos sentimos muy a gusto aquí", aseguró al recordar la larga relación de "La Cubana" con la ciudad. "Hace muchos años que venimos por aquí, Gijón siempre ha sido nuestro punto de unión teatral con Asturias".

Tras estrenar la obra el pasado 25 de junio en Pamplona, Gijón será la segunda parada de la gira y justo antes de viajar a Bilbao. Milán quiso explicar que el espectáculo mantiene la esencia de la compañía, basada en trasladar al escenario "ese teatro que existe en la vida cotidiana y que pasa inadvertido". "Nos gusta que el público se reconozca cuando viene a vernos", resumió, avanzando una propuesta con "mucha música, humor, mucha risa, mucho color y la participación del público".

La presentación de “La cusine de macousine”, la cita teatral en el Jovellanos en clave de comedia y melodrama culinario, en imágenes / Marcos León

La presentación también contó con la aparición de Brigitte Raventós, el personaje interpretado por Montse Amat y protagonista de la función. Convertida en una prestigiosa chef especializada en "la cocina de los sentimientos", invitó al público a asistir a una peculiar masterclass. "Cuando salgan del teatro no sabrán si realmente les hemos enseñado a cocinar alimentos o a cocinar sentimientos", bromeó. Raventós aprovechó además para recordar que recogerá en agosto el título de Hija Adoptiva de Gijón, un reconocimiento que, dentro de la ficción del espectáculo, sirve de punto de partida para la historia.

La obra juega con la gastronomía como excusa para hablar, en realidad, de las relaciones humanas y de la obsesión contemporánea por las experiencias culinarias. La Cubana la define como un "melodrama culinario" en el que, como es habitual en la compañía, nada es exactamente lo que parece.

El espectáculo, en castellano y sin descansos, tiene una duración de 120 minutos y tendrá lugar en el Teatro Jovellanos entre el 29 de julio y el 9 de agosto, con pases de miércoles a viernes a las 20.30 horas, los sábados 1 y 8 de agosto y el domingo 2 habrá funciones a las 17.00 y 21.00 horas, mientras el domingo 9 de agosto contará con una única representación a las 17.00 horas.

La presentación terminó, como no podía ser de otra forma tratándose de "La Cubana", con una pequeña actuación en plena calle. Los actores interpretaron uno de los números musicales de "La cuisine de ma cousine", ofreciendo a los asistentes un pequeño adelanto del ambiente festivo, el humor y la energía con la que la compañía desembarca en el Teatro Jovellanos.