El documental “Palacios del pueblo” recupera la memoria del Coto y del antiguo cuartel

La historia del barrio del Coto se proyectó este martes en la gran pantalla con el estreno de “Palacios del pueblo”, el nuevo documental del cineasta gijonés Manuel García Postigo, presentado dentro de la programación del Festival Arcu Atlánticu. La obra, de 24 minutos de duración, ofrece un recorrido por la evolución del barrio desde las primeras Casas Baratas hasta la transformación del antiguo Cuartel de Zapadores en el actual Centro Municipal Integrado (CMI), convertido hoy en uno de los principales espacios de encuentro vecinal.

El documental nació de una idea que el director había dejado pendiente tras uno de sus trabajos anteriores. "Quería abordar la historia de las Casas Baratas del Coto como un ejemplo muy singular de vivienda obrera y, al mismo tiempo, rendir homenaje al trabajo de los arquitectos Vicente García Riestra y Justo López García, responsables de la reconversión del antiguo cuartel", explica García Postigo.

Un año de investigación y testimonios vecinales

Fiel a la línea de recuperación de la memoria social asturiana que ha seguido en otros documentales sobre Perlora o Rioturbio, el realizador construye el relato a través de las voces de vecinos y de personas vinculadas a la historia del barrio, además de los propios arquitectos que impulsaron la rehabilitación del cuartel.

Uno de los mayores retos fue la escasez de material gráfico sobre el antiguo acuartelamiento. "Hay muy pocas fotografías y las que existen tienen poca calidad, por lo que hubo que recurrir a recortes de prensa y mejorar muchas imágenes con herramientas de inteligencia artificial", señala el director, que mantiene abierto el proyecto por si aparecen nuevos documentos o grabaciones históricas.

El resultado es un recorrido por el eje sobre el que creció el barrio —el antiguo cuartel, la antigua cárcel y las Casas Baratas— hasta configurar El Coto actual, poniendo el foco en la transformación de un espacio militar cerrado en un equipamiento abierto a la ciudadanía.

Quienes no pudieron asistir al estreno tendrán una nueva oportunidad de ver “Palacios del pueblo” en septiembre, cuando el documental forme parte de la programación de la muestra de cine documental sobre patrimonio y arqueología industrial de Asturias Incuna Film Fest, cuya programación se dará a conocer en las próximas semanas.