Fallece Juan Figaredo Pidal, médico rescatador de Bomberos de Asturias

El médico asturiano Juan Figaredo Pidal, integrante del equipo de rescatadores de Bomberos de Asturias, ha fallecido este martes a los 74 años tras una larga enfermedad. Amante de la naturaleza y la montaña, hacía tres años que se había jubilado, pero seguía pasando consulta en un piso de la calle Cabrales. "Era un gran montañero y una gran persona", coinciden los allegados de una persona "discreta, persistente y muy familiar".

Nacido en la Nochebuena de 1951 en Madrid, Juan Figaredo llegó a Gijón con apenas tres años, en concreto, a la parroquia de Somió donde vivió durante muchos años, hasta que, con su familia, se trasladó a Quintes. Fue el segundo de siete hermanos (María, Covadonga, Luis, Alejandro, Pedro y Teresa), todos ellos hijos del matrimonio formado por Juan Figaredo Sela y María Pidal y Martínez de Irujo. Su padre fue director general de Banesto. Estudió en el colegio de la Inmaculada y, tras su paso por los Jesuitas, cursó estudios de Medicina en la Universidad de Oviedo. "Yo no hice el MIR porque en aquel tiempo había muchas dificultades para acceder a él, así que durante varios años fui ayudante de cirugía de Santiago Barandica, hasta que puse mi propia consulta de medicina general con otros tres médicos, María Peláez, Pepe Fernández Bernedo y Paula Antuña", señaló el propio Juan Figaredo en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA hace algunos años.

Sus pasos como médico le llevaron a finales de la década de los ochenta a pasar a formar parte del equipo de rescate de Asturias. Todo surgió a raíz de la desaparición de un niño de 13 años - su nombre era Germán Quintana- durante una excursión del Colegio Loyola de Oviedo. Era 1988 y de aquella, voluntarios de las federaciones de montaña se encargaban de hacer los rescates. Para esa incursión llegó un equipo del País Vasco para colaborar, pero durante las labores se estrellaron con siete personas a bordo -cinco vascos y dos asturianos-. Pedro de Silva era entonces el presidente del Principado y optó por crear un servicio de rescate. Dos años después, en 1990, se unió Juan Figaredo por influencia de los médicos Pepe Suárez y Jaime Ramón Guerrero. Junto a ellos, Manolo Rodríguez, Silvino Falcón y Fernando Viribay fueron durante años sus compañeros en La Morgal.

Se jubiló hace tres años con cientos de rescates a sus espaldas, tanto en montaña como en cuevas de los Picos de Europa. Las peores actuaciones las recordaba el propio médico. "Han sido tres porque en ellos había niños. El accidente del autobús escolar de Buelna; el de los Boy Scouts de Pola de Lena, también con autobús, y una niña inglesa de 11 años que iba con sus padres por el Camburero, subiendo hacia el Urriellu, y jugando con su hermana le cayó una piedra en la cabeza", desveló.

Su trabajo como médico rescatador -estaba especializado con un máster en emergencias y catástrofes- lo compaginaba además con su consulta en la calle Cabrales, donde seguía trabajando, con reconocimientos médicos a pilotos de aeronaves. También pasó por el Hospital Begoña.

Noticias relacionadas

Casado con Machena García- Santamarina Ruiz, era padre de un hijo, Juan, que trabaja en la banca en Madrid.