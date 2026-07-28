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Fontaciera pide el arreglo de cuatro caminos y la recuperación de una fuente histórica

La asociación vecinal traslada sus principales demandas al concejal Gilberto Villoria con la vista puesta en las inversiones de 2027

Una vista de Fontaciera, en una imagen de archivo.

Una vista de Fontaciera, en una imagen de archivo. / MARCOS LEON

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Demi Taneva

Demi Taneva

La Asociación Vecinal San Roque de Fontaciera aprovechó la reunión mantenida este martes con el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, para trasladarle las principales necesidades del barrio de cara a las actuaciones previstas para 2027. Entre las peticiones destacan el asfaltado de varios caminos y la recuperación de una de las fuentes más emblemáticas de la zona.

El presidente del colectivo, Javier Fernández, explicó que la principal reivindicación pasa por incluir en el próximo plan de obras el aglomerado de los caminos de Tejua, el Raitan, el Xuncalon y el Recebonio, aunque reconoció que existen otras vías que también requieren mejoras.

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Obras para 2027

Según trasladó Villoria a los representantes vecinales, las actuaciones planteadas son "viables", especialmente al tratarse de caminos con viviendas. Aunque no confirmó que puedan ejecutarse todas, sí dejó abierta la puerta a que alguna de ellas entre en la planificación municipal para 2027.

Fernández aseguró que la asociación salió satisfecha del encuentro y confía en que el próximo año continúen las inversiones en la parroquia. "Este año se hizo un camino y esperamos que en 2027 podamos seguir con alguno más", señaló.

Recuperar una fuente tradicional

Otro de los asuntos abordados fue la situación de la fuente la Esfoyada, que antiguamente abastecía de agua a la cooperativa de La Pedrera y que desde hace unos años apenas mana durante unas semanas en invierno. La asociación solicitó la colaboración del Ayuntamiento para tratar de recuperar este manantial.

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Según explicó el presidente vecinal, el concejal se comprometió a estudiar el asunto con la Confederación Hidrográfica para comprobar si existe alguna actuación que permita devolver el caudal a la fuente. "Salimos muy contentos de la reunión", concluyó Fernández, que valoró la buena disposición mostrada por el edil durante el encuentro.

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