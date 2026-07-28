El gaitero irlandés Leonard Barry llega a Gijón: "La música llega a lugares donde las palabras no alcanzan a nivel emocional"

Asturias y la música celta comparten un vínculo ancestral, un lenguaje común, donde la gaita es la protagonista. El Centro de Cultura del Antiguo Instituto de Gijón será el escenario, hoy martes, de un encuentro cultural muy esperado dentro del Festival Arcu Atlánticu. Su escenario se dispondrá para acoger a "Leonard Barry Trío", una agrupación encabezada por el conocido maestro gaitero irlandés Leonard Barry, uno de los 'uilleann pipes más innovadores de Irlanda, "famoso por sus potentes actuaciones en directo y su honda conexión con la tradición irlandesa, siendo reconocido como un maestro de la gaita", según los programadores. Le acompañan Martin Barry (voz, bouzouki, guitarra) y Andy Morrow (violín) prometiendo una velada donde el respeto por las raíces y la frescura contemporánea se darán la mano. codo

El concierto que el trío presentará en Gijón no es una simple sucesión de temas, sino un recorrido vital. "Tocamos piezas que se remontan a principios del siglo XIX y también temas compuestos en los últimos 10 años" explica el músico irlandés. En este viaje donde "es la propia música la que nos dice que hacer", la voz juega un papel crucial para equilibrar el espectáculo. Sobre esta mezcla, Leonard Barry reflexiona que "a veces las palabas llegan lugares a los que la música no puede llegar, y la música llega a lugares donde las palabras no alcanzan a nivel emocional".

Para el público asturiano, descubrir los matices de la variante irlandesa resulta fascinante, a diferencia de otras gaitas, la "uilleann" destaca por su enorme versatilidad técnica. "Por un lado, las uilleann pipes tienen un registro de dos octavas en comparación con muchas otras gaitas, y la palabra uilleann significa codo en galeico irlandés, lo que indica que es un fuelle el que proporciona el aire" explica Barry detallando la anatomía de su instrumento. Esta complejidad no solo acaba aquí, esta gaita cuenta con unas singulares llaves llamadas "reguladores", aunque la verdadera magia para Leonard Barry consta "en los diferentes tonos que podemos sacar levantando el punteo de la rodilla y variando la presión. Es el sonido combinado de todo el instrumento. Siempre digo que me siento muy afortunado de tocarlo".

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El Antiguo Instituto ofrecerá el entorno perfecto para que "el público y los músicos conecten como si fueran uno solo". Pero más allá del escenario, lo que verdaderamente emociona a Leonard Barry es pisar Asturias por primera vez en sus más de tres décadas de carrera internacional. "Asturias ha estado en mi lista de deseos durante muchísimo tiempo debido a vuestra cultura, vuestra historia y nuestra conexión a través de las gaitas. Tengo muchísimas ganas de toca para vosotros", comentaba Barry en los días previos a su concierto en el Antiguo Instituto de Gijón el próximo martes 28 de julio a las 20.30 horas.