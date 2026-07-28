Gijón invierte en su futuro empresarial con ayudas para la innovación y el talento, gestionadas por Gijón Impulsa

La Junta de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy, las solicitudes correspondientes a la convocatoria Incentivos Ecosistema de Desarrollo Empresarial 2026, gestionada por Gijón Impulsa.

Esta línea de ayudas se enmarca en el acuerdo de concertación social Gijón Futuro 2024-2027, concretamente en el Eje 2 de Promoción Empresarial y en la Línea 4 de Especialización Territorial del Municipio, cuyo objetivo es impulsar aquellas actividades en las que Gijón/Xixón cuenta con mayores capacidades y oportunidades de crecimiento, alineadas con la estrategia de desarrollo económico de la ciudad.

La convocatoria tiene como finalidad apoyar iniciativas que contribuyan a la dinamización del tejido empresarial, la atracción de talento y el impulso de proyectos innovadores desarrollados en el municipio, favoreciendo tanto la actividad económica como el bienestar social.

Las ayudas contemplan una financiación de hasta el 85 % de los gastos subvencionables, con un importe máximo de 15.000 euros por proyecto.

En esta edición se han aprobado 10 de los 14 proyectos presentados, lo que supone una inversión total de 141.610,05 euros en ayudas directas para el desarrollo de iniciativas que refuerzan el ecosistema empresarial de Gijón en ámbitos estratégicos como la vida saludable y el envejecimiento activo, la economía azul y las industrias creativas.

Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: "esta convocatoria demuestra la apuesta de esta concejalía por impulsar un ecosistema de innovación sólido, donde empresas, entidades y agentes del conocimiento trabajen de forma conjunta para convertir los retos de la ciudad en oportunidades de desarrollo económico".

Entre los proyectos aprobados destacan iniciativas centradas en:

Nuevos modelos de atención y cuidado a las personas.

El desarrollo de un ecosistema de innovación abierta en moda circular para Gijón.

La incorporación de asistentes comerciales inteligentes para el comercio local.

La creación de una brújula para la innovación en salud y cuidados.

Un ecosistema abierto de retos, talento, proveedores y financiación para impulsar la ciudad cuidadora.

Un programa para generar sinergias entre estudiantes y empresas.

Un sistema estructurado de mentoría que facilite la transferencia de conocimiento práctico y estratégico entre personas emprendedoras y empresas.

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La inversión aprobada permitirá poner en marcha iniciativas que contribuirán a fortalecer el ecosistema de innovación de Gijón, favoreciendo la colaboración entre empresas, entidades y profesionales para afrontar retos de ciudad y generar nuevas oportunidades de crecimiento.