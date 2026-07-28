Idonial colabora con el HUCA en la creación de corsés inteligentes para pacientes con escoliosis

En el Parque Tecnológico gijonés hay un lugar donde se están diseñando y fabricando, en colaboración con el HUCA, corsés inteligentes para pacientes con escoliosis. Unos dispositivos que gracias a la fabricación aditiva pueden producirse en una sola jornada y adaptarse a las características de cada paciente e incorporar además sensórica para monitorizar su evolución clínica.

También en colaboración con el HUCA, en el mismo centro se trabaja en el desarrollo de un innovador escáner vertical y en proyectos pioneros de bioimpresión, una disciplina con potencial para transformar ámbitos como la medicina personalizada, la fabricación de fármacos y la creación de tejidos vivos.

Son algunos de los campos de acción de Idonial, un centro tecnológico privado sin ánimo de lucro enfocado en la fabricación avanzada, la digitalización industrial y el desarrollo de materiales, que ayer recibió la visita del consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez. Sánchez destacó durante el recorrido por las instalaciones el papel estratégico de Idonial para acelerar la innovación industrial, apoyar a las empresas y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y empleo cualificado. Idonial, que es el mayor centro tecnológico de Asturias, constituye "un auténtico laboratorio de innovación al servicio de la industria, capaz de acompañar a las empresas en el desarrollo, validación y adopción de nuevas tecnologías antes de su incorporación a los procesos productivos", indicó el consejero.

La visita se centró en las capacidades de la sede gijonesa, especializada en tecnologías de fabricación avanzada y sistemas ciberfísicos.

Precisamente en este último ámbito, Idonial integra inteligencia artificial, robótica, sensórica avanzada, análisis de datos y simulación de procesos para optimizar la producción y acelerar la transformación digital de las empresas. Uno de los elementos diferenciales de Idonial es la denominada IA informada por la física, basada en los datos obtenidos de los ensayos y equipamientos tecnológicos del propio centro.

La visita ha permitido conocer también algunas de las infraestructuras más innovadoras del centro, entre ellas el robot humanoide Unitree G1, destinado a tareas de investigación y experimentación tecnológica.

La visita se enmarca en la nueva etapa impulsada tras la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno de Asturias e Idonial suscrito en marzo, por el que el Principado movilizará nueve millones durante el periodo 2026-2028 para consolidar su transformación como centro tecnológico de referencia de la comunidad. El acuerdo contempla una financiación plurianual de cuatro millones este año, tres millones en 2027 y dos millones en 2028.

El objetivo es reforzar su capacidad científico-tecnológica, incrementar la captación de proyectos estratégicos, potenciar la transferencia de conocimiento hacia las empresas, consolidar infraestructuras avanzadas e impulsar la participación en iniciativas europeas e internacionales.

Para Sánchez, el reto es que Idonial se convierta en un auténtico centro tractor de la innovación, capaz de generar impacto económico y social, atraer talento e inversión y reforzar la competitividad del tejido empresarial asturiano, especialmente de las pequeñas y medianas empresas.

Idonial, surgido de la integración de las fundaciones ITMA y Prodintec, cuenta con más de diez mil metros cuadrados de infraestructuras científico-tecnológicas, más de mil equipos y una plantilla de más de 140 profesionales altamente cualificados. El centro dispone de sedes en Avilés, Gijón y Llanera, además de infraestructuras singulares como una torre de ensayos de ascensores y el laboratorio de compatibilidad electromagnética CEMLab, compartido con la Universidad de Oviedo.