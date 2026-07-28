Idonial colabora con el HUCA en la creación de corsés inteligentes para pacientes con escoliosis
El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, destaca "el papel estratégico" del centro tecnológico gijonés, el mayor de la región
En el Parque Tecnológico gijonés hay un lugar donde se están diseñando y fabricando, en colaboración con el HUCA, corsés inteligentes para pacientes con escoliosis. Unos dispositivos que gracias a la fabricación aditiva pueden producirse en una sola jornada y adaptarse a las características de cada paciente e incorporar además sensórica para monitorizar su evolución clínica.
También en colaboración con el HUCA, en el mismo centro se trabaja en el desarrollo de un innovador escáner vertical y en proyectos pioneros de bioimpresión, una disciplina con potencial para transformar ámbitos como la medicina personalizada, la fabricación de fármacos y la creación de tejidos vivos.
Son algunos de los campos de acción de Idonial, un centro tecnológico privado sin ánimo de lucro enfocado en la fabricación avanzada, la digitalización industrial y el desarrollo de materiales, que ayer recibió la visita del consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez. Sánchez destacó durante el recorrido por las instalaciones el papel estratégico de Idonial para acelerar la innovación industrial, apoyar a las empresas y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y empleo cualificado. Idonial, que es el mayor centro tecnológico de Asturias, constituye "un auténtico laboratorio de innovación al servicio de la industria, capaz de acompañar a las empresas en el desarrollo, validación y adopción de nuevas tecnologías antes de su incorporación a los procesos productivos", indicó el consejero.
La visita se centró en las capacidades de la sede gijonesa, especializada en tecnologías de fabricación avanzada y sistemas ciberfísicos.
Precisamente en este último ámbito, Idonial integra inteligencia artificial, robótica, sensórica avanzada, análisis de datos y simulación de procesos para optimizar la producción y acelerar la transformación digital de las empresas. Uno de los elementos diferenciales de Idonial es la denominada IA informada por la física, basada en los datos obtenidos de los ensayos y equipamientos tecnológicos del propio centro.
La visita ha permitido conocer también algunas de las infraestructuras más innovadoras del centro, entre ellas el robot humanoide Unitree G1, destinado a tareas de investigación y experimentación tecnológica.
La visita se enmarca en la nueva etapa impulsada tras la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno de Asturias e Idonial suscrito en marzo, por el que el Principado movilizará nueve millones durante el periodo 2026-2028 para consolidar su transformación como centro tecnológico de referencia de la comunidad. El acuerdo contempla una financiación plurianual de cuatro millones este año, tres millones en 2027 y dos millones en 2028.
El objetivo es reforzar su capacidad científico-tecnológica, incrementar la captación de proyectos estratégicos, potenciar la transferencia de conocimiento hacia las empresas, consolidar infraestructuras avanzadas e impulsar la participación en iniciativas europeas e internacionales.
Para Sánchez, el reto es que Idonial se convierta en un auténtico centro tractor de la innovación, capaz de generar impacto económico y social, atraer talento e inversión y reforzar la competitividad del tejido empresarial asturiano, especialmente de las pequeñas y medianas empresas.
Idonial, surgido de la integración de las fundaciones ITMA y Prodintec, cuenta con más de diez mil metros cuadrados de infraestructuras científico-tecnológicas, más de mil equipos y una plantilla de más de 140 profesionales altamente cualificados. El centro dispone de sedes en Avilés, Gijón y Llanera, además de infraestructuras singulares como una torre de ensayos de ascensores y el laboratorio de compatibilidad electromagnética CEMLab, compartido con la Universidad de Oviedo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón
- Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
- Ignacio Robles, hostelero: 'El Grupo Tonada reabrirá el Banús como bar tienda y manteniendo el nombre, que es algo que me encanta
- Veinte años mirando al cielo: esta es la programación del Festival Aéreo
- Varios detenidos tras una trifulca en Gijón entre aficionados argentinos y españoles
- Susto en Gijón: rescatan a una persona mayor que se desorientó y se subió al tejado de un noveno
- Entran por la ventana a una vivienda de Gijón para salvar a una mujer de 92 años que llevaba tres días tirada en el suelo
- Gijón proyecta un nuevo auditorio para grandes eventos como el Roig Arena de Valencia mirando al mar