Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

La Justicia admite a trámite el recurso de Gijón contra las zonas tensionadas de Cimavilla y La Arena y estudia la suspensión cautelar

El gobierno local insiste en suprimir una medida que podría implicar la retirada de más viviendas de alquiler del mercado

El Principado defiende el "rigor técnico" de una declaración que afecta a La Arena y Cimavilla

El barrio de Cimavilla, visto desde los jardines de la Reina.

El barrio de Cimavilla, visto desde los jardines de la Reina. / MARCOS LEON

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

S. F. Lombardía

Comienza el choque legal por las zonas tensionadas en Gijón. El recurso contencioso-administrativo presentado por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra esta resolución del Principado ha sido admitida a trámite. Con este recurso, el gobierno local solicita también como medida cautelar la suspensión de la declaración mientras se resuelve el proceso, una petición que el Tribunal valorará si la aplica o no en los próximos días. En Gijón existen dos zonas declaradas como tensionadas: los barrios de La Arena y de Cimavilla.

El propio Ayuntamiento ya había comunicado que presentaría este recurso judicial al considerar que la resolución del Principado, emitida desde la Consejería de Ordenación del Territorio, en manos de Ovidio Zapico (Izquierda Unida), se había basado en datos "sesgados" y sin haber logrado previamente un consenso con las autoridades locales. Hace unos días, por su parte, desde la consejería de Zapico se mostraban confiados en que la tramitación de esta resolución para declarar zonas tensionadas se ha realizado "con todas las garantías" y el "máximo rigor técnico y jurídico".

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Comienza, en cualquier caso, la fase legal de un desencuentro entre administraciones que ya viene de largo. Desde el gobierno local reprochan lo que a su juicio es una medida "intervencionista" que retirará más viviendas del mercado. Desde el Principado defienden haber aplicado una medida recogida por ley y de acuerdo a una petición lanzada en su día por el propio Consistorio con un acuerdo plenario.

Noticias relacionadas y más

Con la admisión a trámite del recurso, el TSJA tendrá ahora que valorar, primero, si aplica o no la suspensión cautelar que solicita el Ayuntamiento. Después, tocará estudiar las alegaciones que esgrime el bipartito, en las que asegura que algunas medidas invaden competencias municipales y con las que esgrime informes que alertan de la retirada de viviendas del mercado de alquiler de larga duración.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un conductor de 89 años que circulaba en sentido contrario al chocar con otro coche en Gijón
  2. Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón
  3. Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
  4. El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
  5. Ignacio Robles, hostelero: 'El Grupo Tonada reabrirá el Banús como bar tienda y manteniendo el nombre, que es algo que me encanta
  6. Veinte años mirando al cielo: esta es la programación del Festival Aéreo
  7. Susto en Gijón: rescatan a una persona mayor que se desorientó y se subió al tejado de un noveno
  8. Entran por la ventana a una vivienda de Gijón para salvar a una mujer de 92 años que llevaba tres días tirada en el suelo

La Justicia admite a trámite el recurso de Gijón contra las zonas tensionadas de Cimavilla y La Arena y estudia la suspensión cautelar

La Justicia admite a trámite el recurso de Gijón contra las zonas tensionadas de Cimavilla y La Arena y estudia la suspensión cautelar

Óscar Ibáñez : "es un concierto fuerte, enérgico, dinámico, alegre, para todos los públicos, donde el punto clave es el dinamismo"

Óscar Ibáñez : "es un concierto fuerte, enérgico, dinámico, alegre, para todos los públicos, donde el punto clave es el dinamismo"

"La cuisine de ma cousine", la cita teatral en clave de comedia y melodrama culinario ya se disfruta en Gijón con "La Cubana"

"La cuisine de ma cousine", la cita teatral en clave de comedia y melodrama culinario ya se disfruta en Gijón con "La Cubana"

El catálogo de Caleidoscopio amplía la vida de la exposición con el trabajo investigador de estudiantes de la Universidad de Oviedo

Carmen Moreno lanza su campaña online para las primarias del PSOE bajo el lema "Gijón merece más"

Carmen Moreno lanza su campaña online para las primarias del PSOE bajo el lema "Gijón merece más"

Gijón invierte en su futuro empresarial con ayudas para la innovación y el talento, gestionadas por Gijón Impulsa

Gijón invierte en su futuro empresarial con ayudas para la innovación y el talento, gestionadas por Gijón Impulsa

Muere a los 80 años José Manuel Rivera Díaz, el ingeniero que hizo de Indusla un referente europeo del perfil laminado

Muere a los 80 años José Manuel Rivera Díaz, el ingeniero que hizo de Indusla un referente europeo del perfil laminado

Los productos portugueses conquistan los paladares en el Arco Atlántico de Gijón: "Somos todos como hermanos y nos ayudamos"

Los productos portugueses conquistan los paladares en el Arco Atlántico de Gijón: "Somos todos como hermanos y nos ayudamos"
Tracking Pixel Contents