Natalia Grande aprender a mirar con ojos propios en LABoral Centro de Arte: “Lo importante es hacerse preguntas”

El archivo fotográfico de un padre puede ser un álbum de recuerdos, pero también un lugar desde el que hacerse preguntas. Eso fue lo que descubrió la directora de fotografía y cineasta Natalia Grande cuando, durante su residencia artística en LABoral Centro de Arte, allí reabrió los cientos de imágenes tomadas por su padre, el también fotógrafo, Paco Grande. Aquel gesto terminó convirtiéndose en el punto de partida de “Préstame tus ojos”, un documental que todavía se encuentra en fase de desarrollo y que explora la relación entre ambos a través, de la fotografía, la memoria y la construcción de la mirada.

Aunque el proyecto tomó forma en Asturias, sus raíces son anteriores. Natalia Grande comenzó investigando el exilio de su padre, obligado a abandonar España durante el franquismo. Llegó a Gijón siguiendo ese hilo familiar, vinculado también a su abuelo, el científico Francisco Grande Covián, una figura clave de la medicina española, el proceso creativo fue cambiando de dirección hasta centrarse en algo mucho más íntimo, la forma en que había aprendido a mirar el mundo.“Cuando era pequeña salíamos por la calle y mi padre me preguntaba: Nati ¿qué ves?”. “Yo le iba contando lo que veía”, recuerda, ante el problema de invidencia que sufrió su padre. Años después, ya convertida en directora de fotografía, descubrió que esa dinámica seguía presente en su trabajo y decidió preguntarse hasta qué punto su forma de mirar el mundo había sido heredada.

Nacida en Madrid en 1989 y criada en Cusco (Perú), Natalia Grande ha desarrollado buena parte de su carrera entre ambos países. Formada en la ECAM gracias a una beca del Ministerio de Cultura peruano, ha participado en numerosos proyectos cinematográficos como directora de fotografía y es cofundadora de la AMA, una organización que impulsa la igualdad de género en el sector audiovisual de Perú.

La revisión del archivo familiar le hizo reparar en un patrón. “Siempre aparecía el mismo tipo de mujeres fotografiadas”, explica. Esa constatación la llevó a cuestionar la mirada masculina que había interiorizado y a iniciar un proceso de emancipación personal y artística. Lejos de plantear un ajuste de cuentas, “Préstame tus ojos” propone un diálogo entre generaciones. La autora subraya que mantiene una buena relación con su padre y que el documental no pretende juzgarle. “Lo importante es hacerse preguntas”, resume. La cineasta quiso entender que le interesaba a su padre cuando fotografiaba e insiste en que el documental está dirigido a un público amplio. Mas que ofrecer respuestas cerradas busca “abrir conversaciones sobre los vínculos entre padres e hijos, la diversidad y la capacidad de entender la mirada del otro, quiero que la gente se replantee cosas, no ser punitivista”, afirma.

El archivo fotográfico. / N. G.

La autora habló también del “sexilio”, un término que alude a la migración motivada por la orientación sexual o la identidad de género. Natalia Grande, como mujer lesbiana, explica que término instalándose en España porque Perú sigue sin reconocer los derechos del colectivo LGTBI. “Mi padre vivió el exilio y yo, de alguna manera, he vivido el sexilio”, señala. Aunque, curiosamente, ella nació en España por lo que esto, en cierto modo, es un viaje de vuelta.

Con el trabajo iniciado el LABoral, “Prestame tus ojos”, continua ahora su proceso de desarrollo. Un camino que comenzó siendo revisando un archivo familiar y que terminó convirtiéndose en una reflexión sobre la identidad, la memoria y la posibilidad de aprender a mirar de otra manera.