Los negocios del Muro de San Lorenzo, con récord de ventas gracias al Festival Aéreo de Gijón: “Es uno de los mejores días del año”

El XX Festival Aéreo Internacional de Gijón no solo llenó la playa de San Lorenzo con más de 300.000 espectadores, sino que también dejó un balance muy positivo para los negocios del entorno del Muro. Heladerías, cafeterías y restaurantes coinciden en que la cita se ha convertido en uno de los días de mayor facturación del año.

En la heladería Los Dos Hermanos, Óscar da Purificação asegura que la jornada del festival “es el día más fuerte de venta del año”, solo comparable con el día de los fuegos artificiales de la Semana Grande. “Desde las once y media de la mañana hasta las once de la noche prácticamente no paramos. Si tuviéramos un día así cada mes sería buenísimo”, señala. Explica además que, aunque el calor fue algo menor que en otras ediciones, este año aumentó todavía más la venta de helados y bebidas, reflejando el crecimiento constante que experimenta el evento.

Colas desde la mañana

La misma sensación comparten en la cafetería Ambrosía. Su propietaria, Ayelen García, afirma que el domingo fue “tremendo” y que se encuentra entre las jornadas de mayor facturación del negocio. “Los domingos ya suelen ser fuertes, pero este lo fue mucho más. Vendimos muchísima agua, refrescos, bocadillos, pinchos, cookies… prácticamente todo lo que teníamos en la vitrina”, explica. La hostelera destaca además que la afluencia comienza horas antes de la exhibición y se prolonga hasta después de su finalización. “Eventos así ayudan mucho a Gijón y traen muchísima gente de fuera”, añade.

En la hamburguesería Los Vikingos, Eduardo Romero también calificó la jornada de “muy salvaje”. Explicó que el festival volvió a traducirse en un continuo ir y venir de clientes durante todo el día, con un gran volumen de ventas tanto de comida como de bebida y momentos de gran afluencia. “Es un día muy bueno para toda la hostelería”, señaló, convencido de que este tipo de eventos benefician tanto a los negocios como a la ciudad.

Un impulso para todo el verano

También hace un balance positivo José Ramírez, propietario de la pizzería Pig House. Para el establecimiento, tanto el espectáculo nocturno del sábado como el festival del domingo han supuesto las mejores jornadas desde su apertura. “La gente llegó antes de empezar, siguió entrando durante la exhibición y, al terminar, volvió a haber otro tirón importante”, explica. Aunque reconoce que el sábado fue ligeramente mejor para su negocio, considera que iniciativas como esta “siempre ayudan” y refuerzan la actividad hostelera de todo el paseo marítimo.

En la misma línea se expresó el presidente de OTEA, Javier Martínez Fernández, quien mostró la satisfacción del sector hostelero por “el extraordinario éxito de público y organización”. Destacó que el paseo de San Lorenzo, la playa y los establecimientos de la ciudad estuvieron abarrotados durante todo el fin de semana, una imagen que, a su juicio, refleja el atractivo de Gijón para acoger grandes eventos. Martínez Fernández subrayó además que el festival genera “un impacto económico directo y transversal de primer orden” para la hostelería y el comercio.

También felicitó al Ayuntamiento, a la organización y a los cuerpos y fuerzas de seguridad por el desarrollo del evento y quiso reconocer “el esfuerzo y la profesionalidad” de los trabajadores de la hostelería, que “han vuelto a dar lo mejor de sí para acoger a miles de visitantes con la máxima excelencia”.