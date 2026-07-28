La nueva ordenanza de animales de Gijón se abre, por última vez, a las sugerencias ciudadanas

Su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) de este martes abre el plazo de 30 días hábiles para presentar reclamaciones o sugerencias a la nueva ordenanza de Protección y Bienestar Animal , que ya tiene el visto bueno del Pleno de Gijón donde consiguió su aprobación inicial con el apoyo de Foro y PP desde el gobierno y PSOE, IU y Podemos desde la oposición. Solo Vox rechazo el documento. Esta fase de información pública es la última opción de participación ciudadana en una tramitación que arrancó con consulta abierta donde se recibieron cerca de 700 sugerencias.

Si no se presenta ninguna reclamación la ordenanza se dará definitivamente por aprobada. Aunque lo normal, y eso es lo que se espera desde la concejalía de Medio Ambiente que lidera Rodrigo Pintueles, es que haya alguna propuesta vecinal. Por eso se baraja que la aprobación definitiva del documento se alcance en el Pleno del próximo mes de octubre.

El texto de la ordenanza es accesible a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Gijón. Quien quiera o necesite hacer la consulta en papel tendrá a su disposición una copia fisica en el edificio administrativo de la Antigua Pescadería. La consulta es libre, y sin necesidad de solicitar cita previa, en horario de lunes a viernes y de 8,30 a 14 horas.

La ordenanza refuerza el régimen sancionador para garantizar la consecución de sus objetivos: mayor protección de los animales frente al abandono y el maltrato, incrementar la responsabilidad de los propietarios, velar por unos espacios públicos más limpios y cuidados y reducir los conflictos vecinales alrededor de las mascotas. Ese refuerzo no tiene tanto que ver con el incremento de las multas como con la incorporación de comportamientos que ahora sí serán sancionables.