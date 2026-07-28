El nuevo Hospital de Cabueñes, planta a planta: del acceso por un patio cubierto a una zona de miradores hacia Gijón y un bloque de 19 quirófanos

"Estamos planteando un hospital para el futuro de Gijón y de Asturias, un hospital de referencia". Así definía la consejera de Salud, Concepción Saavedra, el nuevo proyecto de ampliación del centro sanitario de Cabueñes durante su presentación a los integrantes del comité de seguimiento de la obra en el salón de actos del hospital. Un proyecto, recalcó la responsable del gobierno de Asturias, "que poco tiene que ver con el anterior". Algo que queda claro solo con ver el coste: algo más de 147 millones de euros.

El nuevo presupuesto pulveriza aquellos cerca de 45 millones que dejaron desierta en 2021 la primera licitación y que casi dobla los 79 millones con los que empezó la obra en agosto de 2022 para quedar paralizada en enero de 2025 por resolución del Principado tras acumular meses de retraso. De hecho, le suma más de 20 millones a los 125 de los que se había hablado el pasado mes de marzo al presentar, a la misma comisión de seguimiento, el proyecto básico. "Son 13.500 metros cuadrados más y elementos que no se iban a hacer en la primera fase y que ahora se hacen", explicó Saavedra para justificar el incremento. Aunque no son las únicas razones.

El nuevo coste también tiene que ver con actualizar los precios de los materiales, sumar el coste de equipamientos en quirófanos y laboratorios que van a estar desde el principio, la mejora de las calidades de los materiales, la incorporación de nuevos elementos de sostenibilidad y la necesidad de, recordó la consejera, "dar unos precios que sean competitivos. Un presupuesto real que pueda ser atractivo para las empresas". No se quiere volver al chasco de que ninguna constructora quiera participar en la licitación.

No solo sube el precio de la obra. También el plazo de obra que ahora se ha fijado en 26 meses. El calendario que maneja la consejería fija para septiembre la licitación del contrato, para marzo del año que viene la adjudicación y el inicio de obras entre abril y mayo. Si todo sale bien ese nuevo espacio hospitalario sería una realidad a finales de 2029.

Será entonces cuando se pueda ver esa gran plaza pública con árboles y bancos que enmarcará la entrada principal del hospital, ese patio cubierto que servirá de acceso a un amplio vestíbulo, esa gran escalera que se convierte en eje vertebrador de un edifico con siete plantas y dos sótanos, los patios ajardinados que buscan rodear de verde consultas y quirófanos, unas salas de estancia en las plantas más altas con vistas a Gijón y al mar o esa fachada para la que se plantea un sistema de iluminación dinámica que permita, por ejemplo, visibilizar un día el rosa de la prevención del cáncer de mama o en azul el día mundial de la diabetes.

Aunque tan importante como lo que se va a ver es lo que no se verá. Entre las grandes novedades está que será un hospital 100% eléctrico con capacidad para generar su propia energía con, entre otras cosas, 906 placas solares, y que contará con una plataforma inteligente que valorará todas las instalaciones para que sean más eficientes, detectando los problemas que se puedan generar en cualquier punto. El proyecto fue presentado en el salón de actos del hospital de Cabueñes por Albert de Pineda y Alfredo Norniella representantes de los estudios de arquitectos Pinearq y Norniella, que han realizado el proyecto.

Cinco ejes fundamentales

"El reto es transformar este hospital construido a trozos en uno unitario y sencillo. Quien llega a un hospital está en una situación de crisis, viene en tensión; necesita un edificio simple y bien organizado donde sea fácil orientarse. No las rayas en el suelo que hay ahora marcando las circulaciones", explicó Pineda. Los arquitectos han planteado su propuesta en base a cinco ejes fundamentales: funcionalidad, humanización, innovación, descarbonización y naturalización.

Una funcionalidad que le permita al edifico ser flexible y evolucionar según las necesidades que lleguen con los años y una humanización que se consigue apostando por la luz natural en todos los ámbitos "hasta en los quirófanos, buscando espacios que se adecuen a las personas y a los profesionales "cuidando al cuidador" y jugando con los acabados para ayudar a pacientes y familiares a lidiar con sus emociones ya que, indicaron los arquitectos, "un hospital es un lugar de emociones".

Recreación del acceso a urgencias. / Lne

El eje de innovación se traduce en una apuesta por la alta tecnología y el de descarbonización se ejemplifica con ese planteamiento de hospital 100% eléctrico. En cuanto a la apuesta por la naturalización de espacios tiene su reflejo en la integración del hospital con el entorno a partir de la plantación de especies autóctonas de arbolado pero también con un pavimento drenante en el exterior y patios ajardinados en el interior. Sin olvidar el compromiso con la economía circular.

La ampliación del hospital se organiza en siete alturas a las que se suman dos plantas bajo tierra y un octavo nivel para los casetones. No todas son plazas de acceso al público. La planta -2 acoge la zona de cámara y galería de comunicaciones. De aquí sale el corredor interno que distribuye los suministros por el hospital y a esta planta llegarán las conexiones subterráneas con un edificio auxiliar independiente de cuatro niveles donde se ubicarán los grupos electrógenos, el suministro de agua, la producción de energía térmica, los gases medicinales... En la planta -1 se concentran los servicios centrales: farmacia, central de esterilización, vestuarios, espacios para médicos de guardia y un nuevo paquete de instalación.

La planta baja es la más potente visualmente con esa gran plaza pública como antesala a la plaza cubierta bajo un voladizo que permitirá a los visitantes esperar protegidos de las inclemencias del tiempo y que se convierte en zona de tránsito entre el exterior y el interior. El vestíbulo, reivindican los arquitectos, "es amplio, luminoso y muy reconocible con materiales cálidos y espacios abiertos y con una gran escalera. En otros edificios las escaleras se esconden, aquí no". Hay una segunda entrada, más discreta, en otra fachada para las urgencias a las que se dedican la mayor parte de los metros cuadrados de esa planta.

Zona de quirófanos. / Lne

La planta 1 es exclusiva para instalaciones técnicas. Y no es la única. En esta, en concreto, estarán el centro de procesamiento de datos, la climatización y el núcleo de telecomunicaciones. Este tipo de plantas técnicas suponen, explicaron los arquitectos, un mayor coste económico pero son la garantía de que el hospital podrá crecer y evolucionar según las necesidades y cambios de cada tiempo. Hay espacio para más instalaciones.

Una planta quirúrgica y consultas en varios niveles

La planta 2 se reserva especialmente a consultar externas aunque también hay metros cuadrados para despachos y zonas de apoyo administrativo y un área para hemodiálisis. En la planta 3 han ubicado el gran bloque quirúrgico con 19 quirófanos, la unidad de recuperación postanestésica y una zona de cuidados postquirúrgicos. Esta planta tiene una conexión directa con urgencias y una serie de instalaciones vinculadas a la planta superior, la 4, que también es exclusivamente técnica.

Laboratorios, zonas de extracciones, anatomía patológica y las consultas externas de oftalmología dan forma a la planta 5; mientras en la 6 estarán la UCI, los hospitales de día oncológico y oncohematológico, más consultas y unos metros reservados a los médicos de guardia. La planta 7 es otra de carácter técnico con más instalaciones.

Entre esos detalles que se han tenido en cuenta, tanto en lo humano como en lo tecnológico, destaca en la UCI el uso de cristales fotosensibles para dar privacidad cuando los familiares visiten a la persona hospitalizada. Más detalles: 55 renovaciones de aire por hora en los quirófanos que pasan a 15 en la UCI. Y, por supuesto, quien no quiera subir por las escalera, tendrá cuatro ascensores a disposición en un nuevo núcleo vertical de comunicaciones. En números, y además de los 147 millones, destacan los 68.000 metros cuadrados de superficie total construida, de los que cerca de 14.000 son nuevos, y los 12.000 de urbanización del entorno.