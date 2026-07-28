Óscar Ibáñez : "es un concierto fuerte, enérgico, dinámico, alegre, para todos los públicos, donde el punto clave es el dinamismo"

"Óscar Ibáñez & Tribo" llegan mañana a Gijón para participar en el festival Arco Atlántico con su gira "Camino Atlántico". Óscar Ibáñez, el gaitero y flautista gallego con más de 20 años de trayectoria artística internacional, encabeza este proyecto junto a unos de los músicos más destacados del folk gallego, André Labraña (acordeón), Harry (violín), Xosé Liz (bouzouki), Paco Dicenta (bajo), Leandro Deltell (batería y percusión), Teresa Gómez (zanfona) y 3 gaiteros de la Banda de Gaitas Suevia. Tras más de 300 conciertos por toda la Península Ibérica y Europa, aterrizan en el Arco Atlántico en su segunda actuación en Asturias en sus 20 años de carrera. La cita, en el Muséu del Pueblu d'Asturies a las 19.30 horas

¿Cómo siente esa conexión o lenguaje común cuando compartes su música en escenarios asturianos?

Con este proyecto llevamos más de 20 años sobre los escenarios, hemos tenido muy poquitas oportunidades de tocar en Asturias, y eso que tenemos muchos amigos músicos ahí y en muchas ocasiones hemos coincidido en festivales extranjeros pese a que seamos tan cercanos. Gallegos, asturianos, primos-hermanos, estamos ahí tan cerca y no hemos tenido muchas oportunidades de tocar en Asturias. Agradezco mucho esta oportunidad dentro del Festival y esta conexión entre gallegos, Asturias y todas estas naciones celtas que realmente compartimos estas líneas musicales.

Continúe.

La música celta, sobre todo desde finales de los años 70 en adelante, fue realmente muy importante para la universalización y la puesta en valor y la visibilidad de la música gallega en el mundo, y eso fue una puerta para posicionar también a la música gallega a raíz de ese celtismo, quizás tirando un poco de los poetas románticos, de la mitología, pero sí que ha sido un camino para la universalización de la música y que ha sido muy importante para nuestro desarrollo, nuestro posicionamiento y nuestra visibilidad en el momento actual. El celtismo hoy es una etiqueta que reúne músicas de distintas naciones celtas y hay unas líneas que son muy similares, aunque en Galicia se llame de una manera o en Irlanda se llame de otra, pero rítmicamente hay una serie de características que son similares, hay como una hermandad atlántica. Lo vivimos con mucho entusiasmo y tenemos muchas ganas de que llegue este 29 de julio para estar en el Arco Atlántico y para nosotros creo que va a ser la segunda vez que actuemos en Asturias, en más de 20 años de trabajo no solo en Galicia, sino a lo largo de toda la península y Europa, pero Asturias la verdad siempre nos ha quedado un poquito esa espinita.

¿Cómo es el proceso de coger la raíz tradicional gallega, estudiarla y transformarla hasta conseguir ese sonido nuevo y único que os caracteriza?

Los músicos tradicionales hemos tenido que trabajar siempre mucho mano a mano entre la creación y la investigación, yo creo que eso es una realidad. Soy una persona nacida a finales de los 70 y en los 80 empezaba a emerger todo esto de la música folk y celta y que hemos tenido que, a la vez que aprendíamos en el instrumento o que mejorábamos en la destreza del instrumento, hemos tenido que ser investigadores, buscar repertorios, acudir a bibliotecas, museos, archivos, hablar con la gente mayor, recoger legado musical de los viejos gaiteros, descubrir grabaciones históricas en discos de pizarra. Quiero decir que hay ahí toda una labor. En ese momento de los años 80-90, a partir de los 90 la cosa empezó a cambiar, ya con el boom del folk en Galicia en los 90, pero a mediados de los 90 empezaron a publicarse libros, cancioneros, muchísima discografía, pero los años previos fueron realmente toda una aventura de búsqueda y aún se sigue haciendo. Esa labor, una cosa es lo que proyectamos en el escenario, pero que está realmente conectada con esa otra rama en la que tenemos que buscar, trabajar para descubrir o redescubrir músicas que a través de nuestra labor artística ponemos en valor o tratamos de difundir, dándole evidentemente un toque personal. Ahí entra la parte artística, cada uno después de su formación. Yo tengo una banda con músicos que provienen de distintos ámbitos, del jazz, del pop, del rock, de las músicas étnicas, entonces la verdad es que tratamos de poner sobre la mesa estas músicas tradicionales, estas músicas de raíz, estas músicas más identitarias, pero a la vez tratamos de traerlas a nuestro tiempo y poner un poquito esa esencia. Fusión sin límites, porque siempre tratamos de hacer cosas nuevas.

Óscar Ibáñez con su gaita en un concierto / O.I

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Hubo un determinado momento en el que gracias a la oportunidad que he tenido durante más de 20 años partiendo cursos de gaita a través de la Fuente de Galicia en centros gallegos-americanos, pues he tenido oportunidad de empaparme de las culturas de los gallegos en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Cuba, México, en Estados Unidos, en muchos lugares, sobre todo hacia América, que me ha permitido también conocer las músicas transoceánicas, esos genes sin flujo europeo que ha ido con la inmigración y que se ha sumado a los ritmos africanos y que con los ritmos criollos u originales de estos países han creado esos ritmos maravillosos del corrido, la rumba, habanera, etc. Hemos trabajado también en esa línea y evidentemente, el norte, en los países celtas, la mirada siempre va hacia Irlanda, Escocia, pues es un punto que está muy potente, muy cercano y muy recurrido para nosotros, pero que siempre, poniendo un grano de arena o un trabajo desde nuestra visión y desde otra perspectiva, nos permite actualizar o traer a nuestro momento sin complejos estas músicas tradicionales que gracias quizás a ese "restyling" permite que las nuevas generaciones también se acerquen a estas músicas que quizás puestas en un estado como más puro se hacen un poco más duras o más áridas, pero de alguna manera adornadas con todo este colchón armónico, rítmico y melódico y todo ese trabajo de voces, arreglos y creación, permiten que las reconozcan, por un lado, que los mayores se alegren de que las músicas que ellos recuerdan de sus antepasados, las pongamos de actualidad y por otro lado, es un vehículo para que las nuevas generaciones se fijen en ellas y que de alguna manera también sientan orgullo de su identidad.

¿Qué aporta el talento y el bagaje de todos los miembros de la formación en vuestras composiciones cuando subís al escenario?

Este, es un proyecto que encabezo de una manera más personal, pero sí que es verdad que no única, aunque encabezo un poco la línea, el tipo de repertorio, incluso la mayoría de los arreglos, es verdad que estoy rodeado de unos músicos maravillosos, muchos de ellos me acompañan ya hace muchísimos años y creo que esa formación que tienen ellos, aunque no sea específicamente de la música tradicional o que provenga de la música tradicional, justamente lo que hace es enriquecer y aportar timbres y sonoridades a la propuesta inicial que yo puedo hacer o hasta donde yo puedo trabajar, que enriquece y que de alguna manera se pone en un punto como que los eleva los temas de alguna manera. Lo que quiero decir es que los músicos aportan y también elevan el trabajo que yo realizo y la verdad que creo que tenemos un concierto muy enérgico, muy dinámico, no somos un grupo de hacer demasiados temas lentos, es un concierto vivo, un concierto para que la gente lo disfrute, lo pase bien e incluso que lo bailen también.

¿Qué puede esperar la gente de Gijón en este próximo concierto?

Un concierto vivo, alegre, de fiesta, donde la hora y cuarto o y media que vamos a poder llevar o desarrollar nuestro concierto, pues se les va a pasar absolutamente volando, es un concierto para todos los públicos, para toda la familia, donde ya te digo, yo creo que el punto clave es un poco ese dinamismo, esa fuerza, esa energía que tratamos siempre de transmitir. Creo que el directo, sobre todo en la música instrumental tiene que mantenerte despierto, porque sí que es verdad que vamos a cantar algún tema también, pero cuando hay un vocalista o una vocalista, ya sea en la música folk o pop o rock o lo que sea, sí que es verdad que toda la atención está ahí, hay un mensaje, una letra y bueno, pues como que eclipsa todo lo que pasa instrumentalmente. Este es un concierto fundamentalmente instrumental, aunque tenemos algunos temas que se van a cantar, pero donde quizás ponemos el foco es en la viveza, en la fuerza, en la energía, en que ocurran cosas distintas, en que los temas sean diferentes, incluso estilísticamente o con ciertas diferencias para que mantengan atentos la atención del público. No es ni un concierto ni somos un grupo en el que escuchas 4 o 5 temas y ya escuchaste todo el concierto, eso no sucede con nosotros, hay que escuchar el concierto entero, porque a lo largo de esta hora y cuarto o y media pasan cosas muy diferentes.

¿Qué último mensaje le gustaría mandarle al público de Gijón para que se anime a acercarse al festival y que disfrute del concierto?

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Lo primero, invitar a todo Gijón y ya no solo a la gente de Gijón, sino de los alrededores y a las personas sensibles a las músicas tradicionales, aunque no sean especialistas en folk, pero que sí que les guste la música de raíz, animarlos, invitarlos a que vengan a este concierto el próximo día 29, miércoles, y garantizar un espectáculo con el que van a disfrutar, que lo van a pasar bien, que se les va a pasar volando y que van a suceder muchas cosas en el escenario. Hemos preparado un concierto muy especial, muy divertido, muy enérgico, y bueno, es nuestra tarea, la vamos a desarrollar con muchísima fuerza y energía y con muchísimas ganas ya te digo, porque creo que va a ser una ventana de oportunidad para nuevas experiencias futuras en Asturias, o sea que vamos a ir a comernos el mundo en Gijón la próxima semana. Y animarles a que vengan a disfrutar de esa noche, de nuestra intervención, nuestra participación en el festival, porque garantizamos que no les vamos a defraudar y que nadie se va a quedar indiferente con nuestra propuesta.