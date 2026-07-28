El patio del antiguo cuartel de El Coto encara la recta final de su transformación

Las obras de remodelación del patio del antiguo cuartel del Coto avanzan y el aspecto del espacio ha cambiado de forma notable en las últimas semanas. Tras la renovación de la barandilla perimetral, los trabajos se centran ahora en los graderíos, el escenario y las futuras zonas ajardinadas, elementos que configurarán el nuevo espacio de encuentro para el barrio.

El presidente de la Asociación Vecinal de El Coto, Christian Guisado, explica que la actuación "va un poco lenta", aunque confía en que pueda estar terminada a tiempo para estrenar el anfiteatro durante las fiestas del barrio, previstas para septiembre. "Queda trabajo por delante, pero vemos que se van haciendo los diferentes accesos, las jardineras y los espacios más diferenciados", señala.

Desde el colectivo vecinal siguen de cerca la evolución de la obra y esperan que se ejecuten todas las mejoras previstas en el proyecto. "Confiamos en que de cara a septiembre esté listo", apunta Guisado, quien recuerda que corresponde al Ayuntamiento supervisar el cumplimiento de los plazos por parte de la empresa adjudicataria.

El avance de las obras en el patio central del antiguo cuartel del Coto. / LNE

La reforma del antiguo cuartel es una de las actuaciones más esperadas por los vecinos del Coto, que llevan años reclamando la recuperación de este espacio para el uso ciudadano y confían en que, una vez finalizada, se convierta en uno de los principales puntos de encuentro del barrio.

Pendientes de la plaza y de la seguridad

Más allá del antiguo cuartel, la asociación mantiene otras reivindicaciones abiertas. Una de ellas es el inicio de la reforma de la plaza de la República, una actuación sobre la que siguen esperando novedades municipales. "Esperamos que durante agosto arranquen las obras para ir teniendo toda la manzana en mejores condiciones", indica.

Guisado también muestra su preocupación por el estado de limpieza del barrio y por el aumento de actos vandálicos. "Los vecinos nos trasladan que hay más suciedad y que siguen creciendo las hierbas en las aceras", explica. Además, asegura que la asociación está intentando cerrar una reunión con la Concejalía de Seguridad Ciudadana para abordar varios episodios de vandalismo e intentos de robo en vehículos y viviendas registrados en los últimos meses. "Queremos poner estos problemas en manos de quien corresponde para que se puedan tomar medidas", concluye.