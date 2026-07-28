El PSOE acusa a Moriyón de "tapar" las irregularidades de Oliver Suárez en Divertia y exige un consejo extraordinario

El Grupo Municipal Socialista endureció este lunes sus críticas a la gestión de Divertia y responsabilizó directamente a la alcaldesa, Carmen Moriyón, de haber permitido las irregularidades detectadas en la empresa pública. La portavoz del PSOE, Carmen Eva Pérez Ordieres, aseguró que "Carmen Moriyón ha tapado las irregularidades de Oliver Suárez al frente de Divertia hasta que ha podido" y defendió que el problema "no es un pequeño fallo en el procedimiento de contratación, sino la absoluta falta de control de una empresa que maneja 9,2 millones de euros de dinero público".

Los socialistas sostienen que llevan desde finales del 2023 solicitando información sobre contrataciones y pagos de cachés sin obtener respuesta. "Información que a día de hoy aún no ha sido entregada por el Gobierno", denunció Pérez Ordieres, quien considera que el Ejecutivo local solo ha reaccionado cuando la presión política se ha incrementado. En este sentido, afirmó que tanto el informe solicitado a la secretaria general del Ayuntamiento como el cese de Oliver Suárez "responden a todos los escritos presentados desde el PSOE".

La portavoz fue especialmente dura con la alcaldesa al asegurar que "Moriyón miente cuando dice que no le preocupa mantener el control político, porque eso es lo único que le ha preocupado desde el inicio del mandato". Además, afirmó que Suárez "ha dirigido la empresa pública como ha hecho con sus empresas anteriores: sin control, sin límites y sin someterse a la legalidad ni a las normas" y fue un paso allá al acusar a Moriyón de "estar al tanto de todo y de consentirlo porque necesita su voto para asegurar su mayoría en el pleno y su sillón.

El PSOE también pone el foco sobre el gerente de Divertia, Fernando Losada, del que cuestiona cuál ha sido su papel durante estos meses. Pérez Ordieres se preguntó si conocía las presuntas irregularidades y si firmó los contratos de Alejandro Sanz y Lola Índigo que acabaron provocando el cese de Suárez.

Como principal iniciativa, el grupo socialista ha registrado la petición de un consejo extraordinario de administración para esclarecer lo ocurrido. A juicio de Pérez Ordieres, "han pasado 72 horas desde el cese y aún no hemos tenido ni explicaciones, ni la reacción del gerente, que lleva desaparecido desde el cese". La edil considera que, por la gravedad del caso, esa reunión "no debería demorarse más allá de esta semana", con el objetivo de aclarar las irregularidades y depurar las responsabilidades que puedan derivarse.