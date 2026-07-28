Si tienes un comercio en Gijón ya puedes sumarte a Gijón Compra y Vuelve 2026

La campaña Gijón Compra y Vuelve 2026 ya ha abierto el periodo de adhesión para los comercios de la ciudad. Desde el 20 de julio y hasta el 31 de agosto, los establecimientos interesados pueden formalizar su participación a través de la página gijoncomprayvuelve.es.

El proceso es sencillo y permite que cada comercio compruebe los requisitos, consulte las condiciones de participación y complete directamente su solicitud de adhesión por internet.

La Unión de Comerciantes del Principado anima a los establecimientos a adherirse

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Gijón y gestionada por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, tiene como objetivo reforzar el comercio local, incentivar las compras y favorecer que una parte del gasto vuelva a utilizarse en los establecimientos participantes. La respuesta durante los primeros días está siendo especialmente positiva. En su primera semana, más de 300 comercios ya han solicitado su adhesión, una cifra que refleja el interés generado por una campaña plenamente consolidada entre el comercio gijonés y su clientela. La participación permite a los establecimientos formar parte de una acción conjunta de dinamización comercial con gran visibilidad en toda la ciudad. Además de atraer clientes, la campaña contribuye a fomentar nuevas compras, fortalecer la relación con la clientela habitual y dar a conocer la diversidad de la oferta comercial existente en Gijón.

Desde la Unión de Comerciantes se anima a los comercios que todavía no hayan realizado la inscripción a completar el proceso dentro del plazo establecido. Toda la información, las bases y el formulario de adhesión están disponibles en gijoncomprayvuelve.es.

Con más de 300 comercios adheridos en apenas una semana, Gijón Compra y Vuelve 2026 inicia su nueva edición con una amplia respuesta del sector y con el objetivo de seguir apoyando al comercio de proximidad, impulsar la actividad en los barrios y promover que las compras continúen generando valor en la ciudad.