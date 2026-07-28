Tortillas y espuma en el broche a las fiestas de Ceares
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Con música y actividades para todos los públicos llegó ayer el broche a las fiestas de Ceares en una jornada en la que los más pequeños disfrutaron con la fiesta de la espuma y en la que se realizó el tradicional reparto del bollo y el vino entre los socios. También se disfrutó de un concurso de tortillas en otras activididades.
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