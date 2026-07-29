Arranca el montaje del Paseo Gastro en Begoña

El montaje del Paseo Gastro en el paseo de Begoña ya está completado y solo faltan las casetas que llegarán este año a los Jardines de la Reina para arrancar del 5 al 16 de agosto. Las últimas instalaciones se llevarán a cabo la próxima semana, una vez concluya la celebración del festival Arco Atlántico.

Para esta edición, son 17 negocios participantes en las dos ubicaciones del Paseo Gastro. En el paseo de Begoña se instalarán las casetas de Doña Concha (Oviedo), Berty's Burger, La Vaca Asustada, La Taberna Asturiana, Tacojón, Parrilla Belmonte, Acicorbo, ATM Burgers, Café San Pedro, La Trastineta, Bella Vida, El Sarao, Arde Lucus y La Suiza.

El espacio de los Jardines de la Reina reunirá a La Mejillonera Poniente, Bambara, Capone, Toto Brunch and Coffee, Las Tablas del Campillín (Oviedo) y Sidrería Guarapu (Lugones), completando las seis casetas previstas para el nuevo emplazamiento que sustituye este año al espacio de Claudio Alvargonzález.

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La oferta volverá a combinar propuestas de street food, tapas tradicionales y cocina internacional. Cada establecimiento dispondrá de una caseta con terraza propia y el recinto contará también con actuaciones musicales, sesiones de DJ y demostraciones gastronómicas.