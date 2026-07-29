Asturias convierte la Feria de Muestras en un viaje por 45 años de autonomía con un pabellón interactivo

El Gobierno del Principado aprovechará la 69.ª Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) para iniciar la conmemoración del 45.º aniversario del Estatuto de Autonomía con un pabellón que invita a recorrer la transformación de la comunidad durante las últimas cuatro décadas y media. Bajo el lema “Asturies yes tú”, el espacio combina experiencias interactivas, tecnología, historia y actividades para todas las edades con un objetivo claro: poner en valor el camino recorrido por Asturias y mirar al futuro desde la identidad de la comunidad.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, presentó este miércoles el contenido del pabellón, que será el punto de partida de un programa conmemorativo que se extenderá durante los próximos meses por distintos puntos de la región. “Queremos que quienes entren en este pabellón recorran la historia reciente de Asturias de una forma diferente, participativa y cercana”, explicó Llamedo. A su juicio, los 45 años de autonomía “han permitido impulsar una profunda transformación” y esa evolución “merece ser conocida, compartida y celebrada”, reconociendo además el papel de las generaciones de asturianos que la han hecho posible.

La exposición propone un recorrido por los principales avances experimentados por la comunidad en ámbitos como la sanidad, la educación, la igualdad, la innovación, el empleo, la cultura o las infraestructuras. Todo ello bajo una idea central: que la autonomía no es un concepto abstracto, sino el resultado de políticas y servicios que forman parte de la vida cotidiana de los ciudadanos.

“La autonomía son las cosas que importan: la sanidad que nos cuida, la educación que abre oportunidades, la igualdad que amplía derechos o la innovación que nos prepara para el futuro”, resumió la vicepresidenta, quien recordó que el lema Asturies yes tú pone el foco en la ciudadanía, auténtica protagonista de estos 45 años.

Un recorrido entre la memoria y la innovación

La experiencia comienza incluso antes de acceder al edificio, con una romería asturiana recreada en el exterior como símbolo de encuentro y convivencia. Ya en el interior, un audiovisual da paso a un itinerario que recorre algunos de los momentos más representativos de la historia reciente del Principado a través de 45 imágenes.

El visitante podrá sentarse en un aula de los años setenta para comprobar la evolución del sistema educativo, recorrer una antigua cabina telefónica antes de descubrir proyectos de inteligencia artificial impulsados por la Administración o conocer de cerca el funcionamiento del robot quirúrgico Da Vinci, utilizado en la sanidad pública asturiana.

Momentos de la presentación del stand "Asturies yes tu". / LNE

También habrá demostraciones tecnológicas desarrolladas por Idonial, realidad aumentada para descubrir museos y la Universidad Laboral, videojuegos retro y fotomatones que recrearán algunos de los hitos más importantes de la historia reciente de Asturias. Uno de los espacios estará dedicado a mujeres que contribuyeron a abrir camino en distintos ámbitos, como homenaje a su aportación al avance de la igualdad.

RTPA y actividades para todos los públicos

La Radiotelevisión del Principado de Asturias tendrá un papel destacado en el pabellón con motivo de su vigésimo aniversario. TPA y RPA trasladarán parte de su programación a la Feria y mostrarán al público cómo se realiza una emisión de radio y televisión. Además, los visitantes podrán participar en un concurso inspirado en “El Picu”, uno de los formatos más populares de la cadena autonómica.

La programación se completará con talleres de escanciado, cuentacuentos, demostraciones de antiguos oficios, música tradicional, bailes, juegos populares, diseño de chapas y banderas conmemorativas, degustaciones y jornadas organizadas por las diferentes consejerías y entidades colaboradoras.

Durante los días de la Feria también se celebrarán encuentros temáticos sobre innovación, emprendimiento, cultura, turismo o sostenibilidad, reforzando la vocación del pabellón como espacio de participación ciudadana. Llamedo destacó que el objetivo es mostrar una Asturias capaz de combinar tradición e innovación. “Este pabellón mira al futuro desde el orgullo por el camino recorrido. Innovación y tradición forman parte de la misma Asturias”, señaló.

La vicepresidenta concluyó invitando a toda la ciudadanía a visitar una exposición que, según afirmó, “habla de la Asturias que hemos construido entre todos” y que pretende recordar que “la autonomía es un proyecto colectivo que seguimos construyendo día a día”.