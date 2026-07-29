Golpea el sol de forma inclemente en el campo charro mientras "Faraón", un pastor alemán, busca la sombra entre los fresnos y encinas a su paso alrededor de las decenas de reses bravas que, separadas según su trapío, aguardan en la finca El Puerto de La Calderilla (Tamames, Salamanca) la hora de ir a la plaza. Son alrededor de 400 hectáreas atendidas diariamente por la familia Fraile, una dehesa perfectamente cuidada, limpia y sin rastrojos porque quien vive en el campo y por el campo tiene claro que "los fuegos se empiezan a apagar en invierno". "El toro bravo es el mayor garante del ecosistema, porque los ganaderos tenemos una dedicación exclusiva para estos animales y para el campo durante todo el año, aunque nieva, llueva o haga sol. Cuando pasan las cosas nunca he visto a esos que se llaman ecologistas venir a ayudar a una vaca", reflexiona José Juan Fraile, continuador de una saga de ganaderos al frente del Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, una divisa que esta feria de Begoña regresa a la plaza de toros de El Bibio como triunfadores de los últimos años.

La bravura del Puerto de San Lorenzo regresa a El Bibio

La finca, ubicada en el paso natural de Salamanca a la sierra de Francia, lleva en manos de la familia desde que los ancestros de los actuales propietarios se la compraron al clero en la desamortización de Mendizábal. Actualmente cuenta con alrededor de 400 cabezas de ganado entre vacas de vientre (muchas de ellas pastan en otros terrenos de Extremadura), toros, mansos y caballos para las labores campestres. Entre los cercados, tienen un corredero de dos kilómetros para que las reses se ejerciten. Cada año lidian alrededor de una decena de corridas, incluidas plazas de la importancia como Madrid o Málaga. Este año regresarán en septiembre a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. José Juan Fraile, junto a sus hermanos Lorenzo y Maite, continúan con la pasión ganadera que heredaron de su padre, Lorenzo, que todavía el pasado año disfrutó del buen juego de sus toros en la feria de Begoña. "El Bibio es una plaza donde nos gusta mucho lidiar, porque gusta el toro bonito, con buenas hechuras y bastante parejo. Hace ya tiempo que el empresario, Carlos Zúñiga, vino a seleccionar la corrida y vamos con toda la ilusión", destaca Fraile.

La bravura del Puerto de San Lorenzo regresa a El Bibio

Las reses que se lidiarán el próximo 16 de agosto en el coso de la carretera de Villaviciosa serán lidiadas por Alejandro Talavante, Juan Ortega y Andrés Roca Rey. "Será una corrida abierta de sementales y con ejemplares de los dos hierros de la casa", expone el ganadero en referencia al Puerto de San Lorenzo, de encasta Atanasio-Lisardo Sánchez, y La Ventana del Puerto, de procedencia Domecq. Opta por la prudencia y José Juan Fraile no quiere apostar por ningún de los animales, pero sí desvela que en el envío embarcarán dos hermanos de los toros distinguidos en Gijón en las dos últimas ferias. "Son los toros herrados con los números 42 y 43", explica el ganadero. "Berlinés", lidiado por José María Manzanares en 2024, y "Dengosillo", lidiado por Alejandro Talavante en 2025, fueron los astados premiados con la vuelta al ruedo tras una faena en ambos casos de dos orejas.

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La temporada en el Puerto de San Lorenzo, señalan, transcurre de forma "positiva" tras las primeras ferias del calendario. En concreto, José Juan Fraile pone en valor la corrida en La Malagueta y varios toros lidiados en las ferias de Alicante y Santander hace hoy una semana. En El Bibio les esperan tres de las figuras del momento. "Roca Rey es la máxima figura, Juan Ortega conoce bien nuestra ganadería y ha tenido muchos triunfos y Alejandro Talavante abrió su primera puerta grande en Las Ventas con nuestros toros", describe el ganadero. "Vamos con mucha ilusión, con el deseo de que los toros permitan un espectáculo bonito, que sirvan a los toreros y que el público disfrute", añade Fraile, que lleva dos años acaparando todos los premios de la feria de Begoña al toro más bravo.