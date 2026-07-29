Caja Rural estrena en la Feria de Muestras un pabellón permanente para reforzar su vínculo con Asturias

Caja Rural de Asturias dio este miércoles el pistoletazo de salida a una de las grandes novedades de la 69.ª Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA): su nuevo pabellón permanente en el recinto ferial Luis Adaro. La entidad presentó un edificio concebido no solo para los quince días de feria, sino como un punto de encuentro estable para empresas, instituciones y ciudadanía durante todo el año. El pabellón, levantado en apenas nueve meses sobre una parcela de cerca de 1.300 metros cuadrados, cuenta con una superficie construida de 1.576 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. Su diseño, basado en el vidrio y el acero, busca transmitir los valores de la entidad cooperativa: transparencia, cercanía y arraigo al territorio.

Lejos de plantearse únicamente como el pabellón de la entidad durante la FIDMA, Caja Rural quiere convertir el edificio en un punto permanente de actividad. “Para nosotros hoy es un día de celebración, de compartir la ilusión por un proyecto que nació con vocación de mantenerse vivo en el tiempo y de generar contenidos de valor”, destacó el presidente de la entidad, Fernando Martínez, presidente de Caja Rural de Asturias. Subrayó además que el pabellón supone “seguir reforzando nuestra presencia” en una feria que calificó como “un escaparate privilegiado de la actividad económica, social y cultural”. Por su parte, el director general de Caja Rural de Asturias, Antonio Romero, explicó que el edificio nace como “un punto de encuentro entre la Caja y el territorio”, un espacio desde el que mostrar “la mejor versión de Asturias” y poner en valor su tejido productivo, sus instituciones y las personas que impulsan el desarrollo de la comunidad.

La intención de la entidad es que el edificio acoja durante todo el año jornadas empresariales, encuentros institucionales, actividades impulsadas por la Fundación Caja Rural de Asturias y formación para sus propios trabajadores.

Durante la presentación también intervino Pedro López Ferrer, vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Gijón, quien recordó que la incorporación de Caja Rural al Consorcio del Recinto Ferial comenzó a gestarse en 2022 y destacó que el nuevo inmueble representa “una decidida apuesta por el futuro” tanto del recinto como de Gijón y Asturias.

Una apuesta compartida con la Cámara de Comercio

López Ferrer explicó que la llegada de Caja Rural se produce en un momento clave para el recinto, inmerso en un proceso de renovación para mejorar sus infraestructuras y reforzar su competitividad. “Habéis llegado en un momento crucial”, señaló, antes de destacar que el pabellón constituye “la primera consecuencia tangible” de ese compromiso conjunto y que será “un referente de modernidad, innovación y sostenibilidad”.

El Pabellón de Caja Rural de Asturias que se estrena esta Feria de Muestras, en imágenes / Marcos León

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su diseño arquitectónico, firmado por Verónica Durán, que buscó trasladar a la construcción los valores que identifican a la entidad financiera. La arquitecta explicó que el objetivo era crear un edificio “cercano, accesible y alegre”, capaz de reflejar conceptos como la transparencia, la confianza y el arraigo al territorio.

El inmueble combina grandes superficies acristaladas, una estructura metálica vista de más de 100.000 kilos y una característica torre de cristal verde que actúa como elemento identificativo del pabellón desde distintos puntos del recinto. Además, incorpora sistemas de aerotermia, placas solares y una fachada formada por 270 piezas de vidrio y 72 lamas que mejoran el comportamiento energético del edificio.

Durán destacó también la inspiración en elementos tradicionales asturianos, como el hórreo o los faros de la costa, reinterpretados bajo un lenguaje contemporáneo para expresar la identidad de Caja Rural y su arraigo con Asturias.

Dos semanas de actividad en la FIDMA

El nuevo pabellón será también uno de los centros neurálgicos de la programación de Caja Rural durante la Feria Internacional de Muestras. La planta baja albergará la exposición “Nuestra mejor versión”, concebida como una experiencia participativa para todos los públicos. Inspirada en la idea de un jardín asturiano contemporáneo, la muestra combina tradición e innovación para acercar al visitante la historia, los valores y el modelo cooperativo de la entidad.

El recorrido se divide en cinco grandes espacios. El primero explica de forma sencilla qué es la banca cooperativa. Otro de los ámbitos muestra la implantación territorial de Caja Rural mediante un gran mapa interactivo en el que los visitantes podrán conocer las oficinas de cada concejo y las iniciativas que desarrolla la entidad en todo el Principado.

La exposición también pone el foco en las personas que forman parte de la organización, con testimonios de empleados de distintas generaciones, y en el compromiso social que Caja Rural desarrolla a través de su Fundación y de los proyectos que financia cada año.

Uno de los principales atractivos será el área de educación financiera, con distintos juegos interactivos pensados para familias y escolares en los que se abordarán cuestiones como la elaboración de un presupuesto doméstico, el ahorro, la inversión o la evolución de los medios de pago, desde el trueque hasta el Bizum.

Al acto asistieron numerosas autoridades y representantes del ámbito económico y empresarial asturiano, entre ellos el presidente de Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez; el director general de la entidad, Antonio Romero; el vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Gijón, Pedro López Ferrer; el subdirector general de Caja Rural, Rafael González; la arquitecta del proyecto, Verónica Durán; así como el director de LA NUEVA ESPAÑA, Eloy Méndez, y el gerente del diario, Marcos Alonso.