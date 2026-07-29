Claves del plan del Hospital de Cabueñes: "islas de frescor" en superficie a la espera de diseñar su nuevo parking

El plan para ampliar el Hospital Universitario de Cabueñes (CAHU) incorpora lo que los arquitectos denominan ahora la "renaturalización" del entorno en superficie y mientras se trabaja en una solución al problema de aparcamiento. El nuevo proyecto constructivo, en realidad, no abordará ninguna solución técnica al demorado parking soterrado: ya el año pasado el Principado decidió desvincularlo del plan de ampliación como tal para agilizar trámites, pero el nuevo proyecto señala la necesidad de "integrar en el paisaje" el nuevo hospital y crear "islas de frescor" con árboles y arbustos para que "la naturaleza" forme parte de "la experiencia asistencial" del nuevo Cabueñes. Otro proyecto hospitalario pendiente, el que busca crear recursos de salud mental, se concretará también más adelanta.

El nuevo proyecto constructivo eleva ligeramente en presupuesto y plazos las previsiones del proyecto básico: ampliar Cabueñes costará 147 millones de euros y exigirá 26 meses de obra. La Consejería de Salud calcula ahora que el plan estará en condiciones de salir a licitación después del verano, en septiembre. Bajo la premisa de que un concurso público de estas características tendrá varios meses de recorrido, las nuevas fechas en el calendario marcan ahora marzo para adjudicar la obra y primavera (abril o mayo) para iniciarla.

La solución al aparcamiento, al desligarse del proyecto de ampliación, hace que la reactivación del nuevo plan deje unas infografías algo extrañas: frente a la futura zona ampliada los arquitectos dibujan grandes jardines y bancos corridos que dibujan las iniciales del hospital (CAHU), pero perimetrando al hospital actual siguen apareciendo las explanadas de aparcamiento. No parece, sin embargo, que estas nuevas ilustraciones reflejen del todo el planteamiento que busca Salud, que sigue defendiendo, por ejemplo, crear un nuevo plan de accesos con un sistema de circunvalación vial que se vería interrumpido por aparcamientos en superficie.

Otra vista del Hospital de Cabueñes, por su futuro nuevo acceso a Urgencias. / Pinearq y Norniella

La reformulación del proyecto de ampliación ya se sabía que implicaba también un cambio de fases. Las que tienen que ver directamente con el hospital se adelantan –y por eso en la nueva hoja de ruta constructiva aparecen definidos los usos de todas las plantas, algo que no se hacía en el plan inicial– y las que no se desligan en proyectos independientes. De estas últimas, destacan dos: el aparcamiento soterrado y la nueva Facultad de Enfermería. Sobre el parking Salud no ha dado hasta ahora novedades –solo el año pasado la consejera Concepción Saavedra dijo que se analizarían las "nuevas necesidades" de estacionamiento–, pero sobre la facultad sí constan avances: se ha licitado la redacción de un proyecto que ya no apuesta por construir una nueva facultad, sino por trasladarla hasta la Laboral.

Hay un tercer aspecto pendiente de concretar: los recursos de salud mental. La esperanza de los sanitarios es que tras su ampliación Cabueñes sume un servicio de Psiquiatría y Salud se mostró favorable a explorar esa posibilidad tras el traslado de servicios del hospital actual al nuevo. Ayer, durante la reunión de la comisión de seguimiento de la ampliación en la que se dio a conocer el proyecto constructivo, los asistentes preguntaron por esto a Concepción Saavedra, consejera de Salud, y ella respondió sin aportar más detalles que su compromiso a "abordar" más adelante el tema.

Un abordaje "integral" para salud mental

Manuel Cañete, presidente de la federación de asociaciones de vecinos (FAV) de la zona urbana, lamenta que la cita de ayer no llegase con compromisos concretos para el servicio de Psiquiatría. "Es una lástima que siga sin abordarse la salud mental de manera integral en el nuevo hospital", dijo. Sí reconoció que con el nuevo proyecto se incorporan mejoras que no se habían planteado hasta ahora, y destacó especialmente las nuevas dotaciones de los hospitales de día y la apuesta por las energías renovables.

Virginia Álvarez, delegada de Satse y presidenta de la junta de personal de Cabueñes, por su parte, explicó que el personal sanitario está conforme con el nuevo planteamiento, pero también un tanto "escéptico" con las nuevas previsiones de plazos. "A estas alturas tendríamos que estar casi inaugurando la obra. Ese parón nos chafó por completo y por eso no podemos sentirnos demasiado optimistas. Toca esperar a que de verdad liciten en septiembre y que las obras se reactiven", cuenta.

Los bancos corridos que dibujarán las iniciales "CAHU" del Hospital de Cabueñes. / Pinearq y Norniella

Por ahora, con las "islas de frescor" que defienden los arquitectos en el nuevo proyecto constructivo se busca incorporar la plantación de árboles de todo tipo, entre ellos olivos, hayas, cedros, abedules, arces y olmos, creando un entorno ajardinado que romperá con el urbanismo "duro" que perimetra hoy al complejo. El detalle constructivo del nuevo edificio completará esa idea con una plaza cubierta con un voladizo a modo de entrada y un gran vestíbulo diáfano. El desglose de servicios por plantas, por lo demás, mantiene la hoja de ruta prevista en el proyecto básico: el nuevo hospital tendrá siete plantas completas en altura –habrá que construir un recrecido parcial sobre la estructura actual– y dos sótanos. Dos de las plantas en altura se destinarán a instalaciones. El bloque quirúrgico dejará 19 quirófanos, se creará una UCI doble y se dotarán de espacios amplios y apropiados para los hospitales de día oncológico y hematológico.

El proyecto también detalla por primera vez el nuevo abordaje para el edificio de instalaciones, una estructura que se medio levantó en el primer intento de obra frustrado y que desde entonces preocupa a los técnicos del Principado por problemas de filtraciones. Tendrá cuatro plantas y se comunicará con el hospital por una galería soterrada. Se encargará del suministro de energía, agua y gases medicinales.