Conflicto en la Fundación de Cultura por el contrato de atención al público del refugio de Cimavilla y las baterías de costa

A 124.920 euros para el año 2027 y a más de 370.000 en el total del contrato sumando las prórrogas posibles se eleva el coste para la Fundación Municipal de Cultura del servicio de atención al público del refugio antiaéreo de Cimavilla y las baterías del cerro de Santa Catalina y el Cabo de San Lorenzo, que tras rehabilitarse con fondos europeos abrirán sus puertas el año que viene como nuevos equipamientos culturales y de atracción turística de la ciudad. El contrato, que se lleva a votación de la junta rectora de la Fundación, cuenta con el rechazo del comité de empresa de los organismos autónomos del Ayuntamiento. Así se lo han hecho llegar a todos los grupos políticos con derecho a voto.

No acepta el comité de empresa que se esgrima la necesidad de contratar una empresa externa "por el carácter variable y puntual del servicio" cuando el contrato se plantea a tres años ni que se hable de "necesidad ocasional, excepcional o imprevisible" cuando se fijan unas condiciones más que concretas sobre horarios y necesidades de personal en cada uno de los tres equipamientos.

"Nuestro absoluto rechazo a que la apertura y funcionamiento de nuevos equipamientos municipales se sustente en la externalización de la atención al público", denuncia el comité de empresa que exige dimensionar la plantilla de la Fundación de Cultura a sus verdaderas necesidades sin optar por externalizar servicios.Una exigencia que ya planteó IU en el Pleno. Sin éxito.

Ajustes en los precios públicos

Este asunto se incluye en una de las dos juntas rectoras a celebrar este jueves. En concreto a la ordinaria donde también van las modificaciones a las ordenanzas de precios públicos que la Fundación quiere aplicar en 2027. Ajustes menores que tienen que ver con la inclusión de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital como beneficiarios de precios reducidos y limita a una única jornada la ocupación de Museu del Pueblu d’Asturies, el Parque Arqueológico Natural de la Campa de Torres y la Villa Romana de Veranes para limita la degradación de esos equipamientos, que cuentan con espacios ajardinados.

También se hablará de la edición de 2027 de la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (Feten). A la junta rectora ordinaria va la aprobación del proyecto con un presupuesto máximo de 597.283,12 euros para todos los servicios que conlleva y a la extraordinaria, a celebrar unos minutos después, dar ya el visto bueno al contrato para la prestación del servicio de infraestructura y atención técnica con un presupuesto de 121.000 euros.