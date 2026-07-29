La danza vertical de "Harrobi Dantza Bertikala" vuelve a Gijón con espectáculo para "mirar el espacio que le rodea de una forma diferente"

A pesar de la costumbre de que la danza nazca del contacto de los pies con el suelo, que el escenario sea una superficie horizontal y firme sobre la que se mueven los cuerpos, hay veces en las que la ley de la gravedad se hace nula y la perspectiva del espectador da un giro de 90 grados. Con estas características llega a Gijón la compañía vasca Harrobi Dantza Bertikala al festival Arco Atlántico con su espectáculo "Geure(R)a", una propuesta escénica donde la pared vertical se convierte en el suelo que pisan los intérpretes dándole vida al edificio. "En Geure(R)a la arquitectura deja de ser un soporte y se convierte en un elemento vivo de la dramaturgia", explican desde la compañía. El público que asista a este espectáculo, previsto para el viernes, no solo verá "a tres bailarinas suspendidas, sino que la presencia cómo danza, música, poesía y vídeo mapping se funden en un mismo lenguaje". "Eso hace que la experiencia sea muy inmersiva y que el público mire ese edificio con otros ojos. Durante unos minutos deja de ser una fachada para convertirse en un espacio donde sucede algo poético", añaden desde el colectivo integrado por las intérpretes Del Perera, Sara Mohino y Janire Etxabe.

Las dimensiones, el color de la superficie o los elementos arquitectónicos del edificio que las acoge condicionan tanto el movimiento de las bailarinas como las proyecciones visuales. Por ello, el trabajo previo sobre el terreno es milimétrico. "La visita técnica es fundamental, no solo necesitamos comprobar que la instalación de las cuerdas sea segura, sino que la arquitectura reúna unas condiciones concretas para que el vídeo mapping pueda dialogar con la coreografía" detallan sobre su preparación. El objetivo es que las imágenes no actúen como un mero decorado de fondo, sino que sirvan de herramientas de integración que funcionen de manera natural en la propia narrativa.

Todo ese esfuerzo técnico, sumado claramente a la exigencia física que supone interpretar con arneses a metros del suelo, busca volverse invisible a los ojos de quien mira desde abajo. "La técnica y la seguridad son la base, hay muchas horas de entrenamiento y preparación física detrás, pero cuando todo ese trabajo está bien integrado, el público deja de fijarse en los arneses y simplemente entra en la historia. Buscamos que la técnica sostenga la emoción sin hacerse protagonista", afirman desde Harrobi Dantza Bertikala.

Un momento del show. / Harrobi Dantza Bertikala

La obra llega cargada de un mensaje universal que aborda la memoria histórica, el papel de las mujeres, la libertad y la resistencia. Elementos que encajan a la perfección en un marco como el Arco Atlántico, un festival que celebra la identidad cultural de los territorios bañados por el mar. "Siempre es un regalo poder compartir nuestro trabajo fuera de casa, especialmente en un festival que apuesta por el encuentro entre territorios unidos por el mar y por una identidad cultural muy rica, esperamos que GEURE(R)A conecte con el público desde la emoción y si además conseguimos que, al terminar la función, el público se quede con ganas de reflexionar o de mirar el espacio que le rodea de una forma diferente, sentiremos que el espectáculo ha cumplido su propósito", señalan.

Noticias relacionadas

La cita será este próximo domingo día 31 de julio a las 23.30 horas en la Torre del Reloj. Para quienes nunca han visto la danza vertical, el consejo de la compañía es claro, "que se permitan vivir una experiencia diferente". "Es un espectáculo pensado para todos los públicos, pensado para emocionar y sorprender, independientemente de la edad o de sí se está acostumbrado o no a la danza. Solo hace falta mirar hacia arriba y dejarse llevar durante un rato por una historia contada desde otro lugar", describen sobre una danza acompañada por los textos de Toti Martínez de Lezea y la voz de Itziar Ituño. Además, al finalizar la función, los asistentes tendrán la oportunidad de "adquirir un libro ilustrado inspirado en el espectáculo". "En su interior encontrarán la banda sonora de la obra y muchas otras sorpresas que prolongan la experiencia y permiten seguir disfrutando de Geure(R)a", prometen.