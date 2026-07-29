Un detenido en Gijón por agredir sexualmente a una mujer bajo el viaducto de Carlos Marx

Un hombre de 46 años terminó detenido el pasado fin de semana en Gijón como presunto autor de un delito de agresión sexual perpetrado contra una mujer que habitualmente pernocta bajo el viaducto de Carlos Marx. El individuo, de origen dominicano y nacionalidad española, quedó en libertad después de prestar declaración en sede policial a la espera de futuras diligencias, pues la afectada no había presentado denuncia en las primeras horas posteriores a los hechos. Fue una testigo de lo ocurrido quien optó por poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron en la noche del sábado. El implicado, con antecedentes según sus propias explicaciones, vive con su madre en un concejo próximo a Gijón, pero visita la ciudad con regularidad ya que es donde viven sus hijos. En esta ocasión, cuando iba a coger el tren a la estación provisional de Sanz Crespo -según la declaración de la testigo- se detuvo a la altura del viaducto, en la zona donde de forma regular duermen distintas personas en tiendas y colchones.

Según su propio relato, en ese momento se encontraba bajo los efectos del alcohol. Optó por detenerse ya que conocía a dos de las mujeres que suelen dormir allí. Se originó entonces una disputa entre ellos, al parecer porque las dos mujeres comenzaron a increparle. Lo que llevó a que el ahora investigado agarrara con fuerza del pelo –en concreto, de la coleta– a una de ellas y, al mismo tiempo, dirigió la cabeza de su víctima contra sus genitales. En ese trance, según las fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA, también le profirió alguna expresión obscena.

Conocidos

Fue la compañera que se encontraba con la afectada la que alertó de lo ocurrido a la Policía Nacional. Hasta la zona se desplazaron unos agentes que procedieron al arresto del hombre y le trasladaron hasta la comisaría de El Natahoyo, donde se le tomó declaración. Reconoció que tiró del pelo a la víctima porque se estaban metiendo con él, y confirmó que conocía a ambas mujeres de antes ya que es usuario habitual de la estación de tren. El varón quedó en libertad con cargos pendiente de las diligencias judiciales que se lleven a cabo. La investigación está abierta por un delito de agresión sexual.

Gijón comenzó el año con una caída de los delitos contra la libertad sexual, según los datos del Ministerio del Interior. En concreto, 14 denuncias entre enero y marzo por las 25 del año pasado en las mismas fechas. En cuanto a las agresiones sexuales con penetración se pasó de nueve a dos casos. No obstante, la ciudad vivió en 2025 un notable aumento de casos, cerrando el año con 99 delitos contra la libertad sexual, por los 85 del 2024.