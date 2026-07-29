La Fundación Alvargonzález impulsa en Gijón un viaje al corazón del eclipse total de sol

La Fundación Alvarezgonzález abrirá este 31 de julio, a las 19:00 horas, la exposición "Eclipse de sol, comprender para disfrutar" una propuesta organizada por la Sociedad Astronómica Asturiana Omega que invita a descubrir todos los secretos del eclipse total de sol que podrá contemplarse el próximo 12 de agosto.

La exposición reúne objetos, paneles informativos y material audiovisual para explicar de forma sencilla cómo se produce este fenómeno astronómico, considerado por muchos como uno de los mayores espectáculos naturales. Según Francisco Menéndez Piñer, secretario de Omega, durante un eclipse total, "la luna llega a cubrir por completo el disco solar, haciéndose momentáneamente de noche", un acontecimiento que será visible desde Gijón y otros puntos de España.

La exposición permanecerá abierta hasta el 28 de agosto y propone visitarla antes del eclipse para poder conocer las claves del fenómeno y regresar después para entender mejor lo vivido. Además, Omega ofrecerá visitas guiadas los días 3, 4, 10 y 11 de agosto, dirigidas por el vicepresidente de la asociación, Santiago Gándara.

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La iniciativa también tendrá un marcado carácter solidario. A través de la campaña "Que el monstruo no apague sus estrellas", impulsada por la federación de Asociaciones Astronómicas de España, la exposición colaborará en la recaudación de fondos para la investigación del DIPG, uno de los cánceres infantiles más agresivos. Como agradecimiento, quienes participen en la iniciativa recibirán una invitación VIP para visitar el observatorio del Monte Deva.