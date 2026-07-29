La Fundación Alvargonzález impulsa en Gijón un viaje al corazón del eclipse total de sol
La sociedad Astronómica Asturiana Omega inaugura una exposición para descubrir cómo y por qué se produce el eclipse total de sol del 12 de agosto
María Velasco
La Fundación Alvarezgonzález abrirá este 31 de julio, a las 19:00 horas, la exposición "Eclipse de sol, comprender para disfrutar" una propuesta organizada por la Sociedad Astronómica Asturiana Omega que invita a descubrir todos los secretos del eclipse total de sol que podrá contemplarse el próximo 12 de agosto.
La exposición reúne objetos, paneles informativos y material audiovisual para explicar de forma sencilla cómo se produce este fenómeno astronómico, considerado por muchos como uno de los mayores espectáculos naturales. Según Francisco Menéndez Piñer, secretario de Omega, durante un eclipse total, "la luna llega a cubrir por completo el disco solar, haciéndose momentáneamente de noche", un acontecimiento que será visible desde Gijón y otros puntos de España.
La exposición permanecerá abierta hasta el 28 de agosto y propone visitarla antes del eclipse para poder conocer las claves del fenómeno y regresar después para entender mejor lo vivido. Además, Omega ofrecerá visitas guiadas los días 3, 4, 10 y 11 de agosto, dirigidas por el vicepresidente de la asociación, Santiago Gándara.
La iniciativa también tendrá un marcado carácter solidario. A través de la campaña "Que el monstruo no apague sus estrellas", impulsada por la federación de Asociaciones Astronómicas de España, la exposición colaborará en la recaudación de fondos para la investigación del DIPG, uno de los cánceres infantiles más agresivos. Como agradecimiento, quienes participen en la iniciativa recibirán una invitación VIP para visitar el observatorio del Monte Deva.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un conductor de 89 años que circulaba en sentido contrario al chocar con otro coche en Gijón
- Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón
- El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
- Muere a los 80 años José Manuel Rivera Díaz, el ingeniero que hizo de Indusla un referente europeo del perfil laminado
- Fallece Juan Figaredo Pidal, médico rescatador de Bomberos de Asturias
- Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
- Ignacio Robles, hostelero: 'El Grupo Tonada reabrirá el Banús como bar tienda y manteniendo el nombre, que es algo que me encanta
- Veinte años mirando al cielo: esta es la programación del Festival Aéreo