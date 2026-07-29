El gobierno lleva al Pleno quitar su sueldo a Oliver Suárez tras ser cesado por la Alcaldesa como presidente de Divertia

Primero fue su cese como presidente de la empresa municipal Divertia y ahora es la retirada de su asignación económica anual de 52.342,46 euros. Al Pleno de agosto, a celebrar el próximo lunes, se presenta desde el ámbito de gobierno la propuesta de retirar su sueldo al concejal Oliver Suárez al considerar que ya no tiene ninguna ocupación en la administración que avale mantener esa remuneración. A partir de ahora pasará a cobrar las dietas que obliga la ley por asistencia a comisiones y plenos. La decisión sobre las retribuciones de los ediles es competencia plenaria.

Oliver Suárez llegó a la Corporación gijonesa como integrante del grupo municipal de Vox junto a Sara Álvarez Rouco. Tras la decisión de la Alcaldesa, Carmen Moriyón, de romper su pacto de gobierno con Vox y expulsarlos del ejecutivo municipal, Suárez optó por dejar Vox y pasar a ser concejal no adscrito. Su participación en la acción de gobierno se concretó en la presidencia de la empresa que gestiona los festejos, el teatro Jovellanos y el Festival Internacional de Cine (FICX). Y su voto en los plenos coincidente con los de Foro y PP fue garantía de superioridad del gobierno sobre la oposición en cualquier votación.

Moriyón cesó hace unos días a Oliver Suárez de su puesto tras detectarse irregularidades en el procedimiento de contratación de los conciertos de Lola Índigo y Alejandro Sanz, que fueron firmados por Suárez como presidente sin pasar por el consejo de administración. El edil, en ese momento, asumió su error y el cese dando a entender que mantendría el cargo de edil y su apoyo al gobierno.