"El Guaje" Villa se refugia en Asturias, tras presenciar en Nueva York la victoria de España en el Mundial, junto a Casillas, Ramos e Iniesta: "Rutinas del verano"

De Nueva York a Asturias. David Villa, conocido como "El Guaje", disfruta ya de sus vacaciones en su tierra natal. El futbolista langreano ha subido a sus redes sociales una fotografía que ya se ha convertido en una tradición o, como él mismo dice, en "una rutina del verano". La estrella de Tuilla, historia del fútbol español y de la selección, descansa estos días en Gijón, donde tiene vivienda, junto a su mujer y sus tres hijos. "El Guaje" tiene en el Rinconín y su ruta hasta la Providencia uno de los rincones más especiales de la ciudad. Junto al Cantábrico, corre todas las mañanas.

Villa es de Tuilla, un pueblo de poco más de 1.000 habitantes, situado en el concejo de Langreo, en donde se refugia siempre que puede. No obstante, en verano suele elegir su piso de Gijón para disfrutar del sol, la playa y el ambiente veraniego de la ciudad más poblada del Principado. "El Guaje" mantiene un fuerte vínculo con su región.

Buena prueba de ello es su reciente implicación en el equipo de fútbol del Langreo para garantizar su supervivencia. El deportista aportó la cuantía más elevada dentro de la campaña de crowdfunding "Salvemos al Unión", permitiendo salvar la delicadísima situación económica que atravesaba el club. "La ayuda de David nos permite ese último empujón para salvar el matchball que teníamos", confesaba Adrián Torre, presidente y capitán del Langreo.

Se da la casualidad que por donde estos días corre Villa, a principios de mes otro enorme futbolista asturiano, Luis Enrique, inauguraba la nueva playa del Rinconín que lleva su nombre.

Con Casillas, Ramos, Xavi o Iniesta

Hace tan solo unos días, el mundo entero vio a David Villa en Nueva York, en la final del Mundial, botando de alegría y abrazando a sus compañeros. Esos con los que conquistó el Mundial de Sudáfrica hace 16 años y que le dio a España su primera estrella. Los antiguos futbolistas de La Roja estuvieron en el palco del MetLife Stadium de Nueva York y fueron testigos de la nueva hazaña de la selección. Junto a Villa estuvieron Iker Casillas, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Jesús Navas, Sergio Ramos y Fernando Llorente.

Días atrás, "El Guaje" ya había estado con el combinado de Luis de la Fuente en Los Ángeles dando ánimos. Fue en el partido de dieciseisavos de final ante Austria. Villa acudió a los entrenamientos junto a su hijo Luca, jugador de la cantera del Atlético de Madrid y seguidor de la Roja. En las fotografías que compartieron de aquella visita se ve a David y Luca con la representación asturiana de la selección: Juanjo González, segundo entrenador, y Óscar Celada, responsable de los servicios médicos.