La "herencia" que Dani Martín recibió del entorno de Jorge "Ilegales" en el concierto de Gijón: "Me hace sentir que este tío me quería mucho, como yo le quería a él"
El exlíder de "El Canto del Loco" se emociona con el regalo que la familia del músico asturiano fallecido le hizo el pasado fin de semana: "Me hace sentir super honrado y agradecido"
Dani Martín dedicó su épico concierto de Gijón a Jorge Martínez, líder de "Ilegales", que murió el pasado diciembre a los 70 años. El que fuera cantante de "El Canto del loco", que abarrotó el pasado sábado el Parque Hermanos Castro, dedicó sobre el escenario unas emotivas palabras sobre el cantante y guitarrista asturiano. "Este concierto va dedicado para él. Tuve la suerte de compartir buenos momentos con él", dijo antes de lanzar un mensaje al público: "Viva la vida, hay que disfrutar. La vida es preciosa, es una putada dejar de vivir".
Lo que muy pocos sabían es que Dani Martín recibió en su camerino una sorpresa del entorno de Jorge "Ilegales". Una herencia que emocionó al músico madrileño. "Me han traído del entorno de Jorge Martínez, de Ilegales, parte de su colección de soldaditos de plomo. Que me los hayan hecho llegar, me hacen sentir superhonrado y muy agradecido. Estoy emocionado, la verdad. Lo que me hace sentir que este tío me quería mucho, como yo le quería a él. Un tío auténtico, de verdad. Los Ilegales eran únicos", expresa en un vídeo colgado en sus redes sociales, con la música de "Ilegales" de fondo.
Martín compartió con sus seguidores un resumen del inolvidable de su concierto de Gijón dentro de su gira "25 p*t*s años". "Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, yo ya me muero de amor! Así ha sido de cursi y real este fin de semana. Rodeado de padres, amigos y familia. Soy un gran afortunado, pero este subidón de dopamina hay que bajarlo ahora…. Nos vemos el 14 de agosto en la plaza de toros de El Puerto de Santa María, no hay entradas!", escribió.
Madre asturiana
Durante su actuación en Asturias, Dani Martín confesó su vínculo secreto con Asturias. "Tengo parte asturiana por parte de madre. Mi madre es de Tineo. Por culpa de mi madre no soy madrileño madrileño. Soy madrileño y asturiano". El comentario terminó con un guiño que levantó otra ovación: "Unos dirán que son de Oviedo, pero yo soy de Gijón", remató.
En el escenario, estuvo acompañado por el pequeño Oliver Gutiérrez Amaro, hijo de su gran amigo, el músico Raúl Gutiérrez, Rulo.
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