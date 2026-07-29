Intervención policial y de bomberos por la caída de cascotes en pleno centro de Gijón
El incidente ocurrió por la tarde en la popular plaza del "Presi"
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M. V.
Un problema habitual en Gijón. Agentes de la Policía Local y del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos se desplazaron esta tarde hasta la popular plaza de José González "El Presi" por la caída de cascotes de un edificio en la confluencia entre las calles Numa Guilhou y Cervantes.
La intervención -una de las más habituales a lo largo del año para los bomberos- ocurrió poco antes de las cinco de la tarde. Varios trozos del edificio se había desprendido a la calle, lo que llevó a los agentes a colocar una cinta policial para advertir a los peatones.
Los bomberos acudieron con un camión autoescalera para examinar el inmueble. Justo debajo hay un negocio que estaba abierto al público.
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