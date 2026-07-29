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Intervención policial y de bomberos por la caída de cascotes en pleno centro de Gijón

El incidente ocurrió por la tarde en la popular plaza del "Presi"

La zona afectada, con los cascotes en la calle.

La zona afectada, con los cascotes en la calle.

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M. V.

Un problema habitual en Gijón. Agentes de la Policía Local y del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos se desplazaron esta tarde hasta la popular plaza de José González "El Presi" por la caída de cascotes de un edificio en la confluencia entre las calles Numa Guilhou y Cervantes.

La intervención -una de las más habituales a lo largo del año para los bomberos- ocurrió poco antes de las cinco de la tarde. Varios trozos del edificio se había desprendido a la calle, lo que llevó a los agentes a colocar una cinta policial para advertir a los peatones.

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Los bomberos acudieron con un camión autoescalera para examinar el inmueble. Justo debajo hay un negocio que estaba abierto al público.

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