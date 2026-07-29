IU y Podemos buscan forzar desde el Pleno la retirada del recurso judicial de Gijón contra la declaración de Cimavilla y La Arena como zonas tensionadas

Los portavoces de IU y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, han unido sus firmas en una proposición con la que buscan un posicionamiento político del Pleno en contra de la decisión del gobierno local gijonés, que integran Foro y PP, de bloquear la declaración de Cimavilla y La Arena como zonas de mercado residencial tensionado emitida por el gobierno del Principado de Asturias. En concreto, el acuerdo que se lleva a votación supone instar al gobierno municipal a retirar el recurso que ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra esa declaración. Un recurso que incluye la petición de medidas cautelares para dejar en suspenso cualquier medida vinculada a esa declaración.

Hay que recordar que Podemos fue el grupo municipal que en noviembre de 2023 llevó al Pleno la proposición pidiendo tramitar ante el Principado la petición de la declaración para los dos barrios. La propuesta salió adelante con el apoyo de la izquierda y gracias a la abstención de los socios de gobierno. Por su parte, IU es el partido que controla la consejería de Vivienda desde la que, en base a aquel acuerdo plenario, se puso en marcha el expediente que terminó con la declaración de Cimavilla y La Arena como zonas tensionadas.

Este es uno de los asuntos que la oposición quiere incorporar al orden del día del Pleno de agosto, a celebrar el lunes día 3 y que por su carácter excepcional rebaja el número de iniciativas que pueden presentar cada uno de los grupos municipales. Un Pleno donde el PSOE también quiere hablar de vivienda a partir de una proposición instando a la incorporación de Gijón a la Alianza Europea de Alcaldes por la Vivienda "Mayors for housing".

Alianza Europea de Alcaldes por la Vivienda

La Alianza cuenta con un documento estratégico, el Plan de Acción Europeo para la vivienda, que reclama la movilización de 300 mil millones de euros en una serie de ejes que abarcan desde la financiación de emergencia para que las ciudades puedan desarrollar de manera rápida proyectos de vivienda social y asequible, la creación de programas específicos que permitan oportunidades de financiación directa para los municipios o una reforma de las normas para permitir mayor inversión hasta designar zonas en crisis inmobiliarias para poder obtener competencias regulatorias excepcionales que permitan intervenir los precios del alquiler privado, proteger a los inquilinos y limitar las licencias turística.

Entornos escolares seguros

Por otro lado, a ese Pleno IU también lleva una proposición para retomar el programa de entornos y caminos escolares seguros y, al tiempo, diseñar una propuesta de regulación que los convierta en áreas de especial protección de la salud. Hay un tercer punto en ese acuerdo para pedir una nueva edición de la Biciescuela escolar.

Rouco centra su acción plenaria en el cese de Oliver Suárez

La edil de Vox, Sara Álvarez Rouco, presenta dos iniciativas diferentes en forma de pregunta que sin embargo comparten exposición de motivos y título: "Sobre el cese de Oliver Suárez". Quien fuera inicialmente compañero de Rouco en el grupo municipal de Vox y luego concejal no adscrito fue cesado el pasado día 23 por la Alcaldesa como presidente de la empresa municipal Divertia. La justificación es que había firmado los contratos de los conciertos de Alejandro Sanz y Lola Índigo sin pasar por el consejo de administración de la entidad. Un "error" asumido por Suárez.

Las inquietudes de Rouco sobre este asunto se concretan en ocho preguntas directas –cuatro en cada iniciativa–en las que se piden datos sobre las actuaciones de Suárez pero también sobre el conocimiento que de la gestión contractual de Divertia tenía el edil de Festejos, el forista Jesús Martínez Salvador, y sobre la responsabilidad que va a asumir la Alcaldesa, Carmen Moriyón, por haber mantenido a Suárez al frente de Divertia durante más de tres años.