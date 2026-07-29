Manuel Vallina toma fuerza como posible aspirante a las primarias del PSOE de Gijón

Siguen las quinielas para el proceso de primarias del PSOE de Gijón que se celebrará en septiembre. El primer nombre en la lista fue el de Carmen Moreno, exgerente de la Unión de Comerciantes, que aprovechó la asamblea ordinaria de julio para confirmar que daría un paso adelante. Con ella ha empezado un poco por adelantado el sondeo de posibles candidatos y deja por ahora una lista en la que hay voces que quieren sumar a Alberto Ferrao, secretario de Cultura de la Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA), y que podría incorporar próximamente al actual concejal José Ramón Tuero, que ha trasladado a su entorno que sopesa dar el paso si las circunstancias así lo requieren. Desde hace ya semanas, y con cada vez más fuerza, suena otro nombre: el de Manuel Vallina-Victorero, jefe del servicio de Vascular en Cabueñes e integrante de la actual ejecutiva, que según fuentes consultadas por este periódico cuenta con también con el apoyo de parte de la militancia.

El facultativo no ha dado formalmente el paso porque los tiempos parecen aún prematuros. De hecho, cuando el pasado día 11 Moreno confirmó su paso adelante Monchu García, secretario general de los socialistas de Gijón, había señalado con tono bromista que "como en el deporte, a veces alguien sale antes de que suene el pito", dando a entender que no estaba previsto que el sondeo de nombres para las primarias fuese a comenzar tan pronto.

El cirujano, por lo demás, lleva tiempo sonando como "alcaldable" entre los socialistas. Ya en las pasadas primarias, antes de confirmarse que los aspirantes serían Ana Puerto y Luis Manuel Flórez, "Floro", el del médico fue uno de los nombres que parecían estar barajándose. Actualmente, el facultativo integra la ejecutiva como responsable de la secretaría de Salud y Bienestar Social y mantiene en general un perfil discreto, tanto en su militancia política como en su trayectoria profesional, pero tampoco oculta su vinculación con el partido y se muestra últimamente más activo en redes sociales. Desde el entorno socialista señalan que el médico está bien valorado entre sus compañeros y que por eso su nombre coge ahora fuerza de cara a ser uno de quienes mejor posicionados estarían para superar el trámite de recogida de avales que se necesita para concurrir a las primarias y que exige un número importante de apoyos.

Desde hace también semanas fuentes vinculadas al PSOE gijonés señalaban que, de confirmarse los pasos adelante de José Ramón Tuero y de Carmen Moreno, lo esperable sería que diese el paso al menos un tercer candidato que contase con experiencia de gestión o al menos con la confianza del núcleo duro del partido. No parece que Ferrao, cuyo nombre trascendió más tarde, encaje esa tercera vía que valoraban los socialistas, así que el cirujano está cada vez mejor posicionado para, si él así lo decide, dar el paso.

Que el nombre del cirujano suene con más fuerza, por ahora, hace también que se diluyan las voces que nombraban a otros candidatos de perfil similar, como podrían ser los de Lara Martínez, portavoz de la ejecutiva y viceconsejera de Turismo, y también el de los consejeros Alejandro Calvo y Concepción Saavedra. Pero queda aún tiempo.